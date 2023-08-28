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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع هائل في سعر الذهب عالميا

أرشيفية
أرشيفية

ارتفعت أسعار الذهب مساء اليوم الاثنين، مدعومة بتراجع الدولار وعوائد السندات، بينما يترقب المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع لمزيد من الدلائل على توقعات أسعار الفائدة.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 1919.41 دولار للأوقية، وجرت تسوية العقود الأمريكية الآجلة للذهب مرتفعة 0.4% إلى 1946.80 دولارا.

واستقر السعر الفوري للفضة عند 24.23 دولارًا، متماسكًا بالقرب من أعلى مستوياته المسجل في 2 أغسطس. وصعد البلاتين 2.2% إلى 964.99 دولارا، بينما تقدم البلاديوم 2.5% إلى 1254.89 دولارا.

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وتراجع الدولار أمام منافسيه، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وظلت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات أقل من ذروتها الأخيرة.

وسيتم التركيز هذا الأسبوع على تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي المقرر صدوره يوم الخميس وبيانات الوظائف غير الزراعية لشهر أغسطس يوم الجمعة لمزيد من الوضوح بشأن قوة الاقتصاد.
وقال جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع سنوي في جاكسون هول بولاية وايومنغ يوم الجمعة إن بنك الاحتياطي الفدرالي قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لتهدئة التضخم الذي لا يزال مرتفعًا للغاية.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة عوائد السندات، مما يجعل السبائك التي لا تدر عائدا أقل جاذبية.

ومما سلط الضوء على معنويات المستثمرين تجاه السبائك، أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة أن مضاربي الذهب في كومكس خفضوا صافي مراكز الشراء في الأسبوع المنتهي في 22 أغسطس.

 

 

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