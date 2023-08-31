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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

700 جنيه في ساعات|هزة قوية تضرب أسعار الذهب وعيار21 بشكل غير متوقع

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم بقوة ، إذ يبحث الآلاف عن سعر جرام الذهب من عياري 21 و 18 لشراء المشغولات الذهبية من محلات الصاغة المختلفة.

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أسعار الذهب اليوم الخميس

وتعتبر أسعار الذهب اليوم الخميس أكثر ما يبحث عنه الراغبين في بيع أو شراء المعدن الثمين، خاصة سعر الجرام من عيار 21 الآن والذي تراجع بشكل ملحوظ خلال الساعات القليلة الماضية ، بداية من 2,190 جنيه بعد نحو 2400 جنيه قبل أيام قليلة شهدت المعدن فيها قفزة مفاجئة، ويكون سعر أقل الأعيرة وهو عيار 12 نحو 1,251  جنيها.

700 جنيه 

وتراجع سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 24 ، بشكل قوى في ساعات، فبعد أن سجل نحو 18200 جنيه، هبط ليسجل اليوم بدءا من  17,520 بفارق نحو 700 جنيه، فيما سجل 22400 كأعلى سعر بدون مصنعية في إبريل الماضي.

الذهب 

سعر الذهب مباشر في مصر 

ويعتبر سعر الذهب الآن لحظة بلحظة، محل اهتمام المقبلين على الشراء وكذلك البيع، ويقدم لكم في هذا التقرير موقع صدى البلد سعر جميع أعيرة المعدن اليوم في محلات الصاغة، دون مصنعية:

سعر الجرام عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم الخميس ، 2,526 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

  • سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الخميس ، 2,210 جنيهًات للشراء.
الذهب 

سعر الجرام عيار 18

  • سجّل سعر الذهب الجرام اليوم الخميس ، من عيار 18: 1,894 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الخميس ، عيار 14 للشراء: 1,473 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه اليوم الخميس ، عيار 24 للبيع : 17,520 جنيها.

سعر أوقية الذهب عيار 24

أما سعر أوقية الذهب عالميا في العقود الفورية، فشهدت قفزة جديدة إلى 1,945.76 بحلول الساعة 03:03 بتوقيت جرينتش بعد 1,936.59 دولارًا أمس، بينما سجل 2056 دولارًا كأعلى سعر في شهر مايو الماضي.

أسعار الذهب عيار 21 في مصر بالمصنعية 

 وتعتبر أسعار الذهب عيار 21 في مصر بالمصنعية محل اهتمام الراغبون في الشراء وليس البيع،  خاصة عيار 21 وعيار 24 لشراء السبائك والمشغولات.

الذهب 

سعر المصنعية يكون حسابه سهلا إذ يقوم التاجر بإضافة بين 6 و10% من سعر الجرام، وقد تكون بين 80 و150 جنيهًا في بعض محلات الصاغة، أما مصنعية الذهب المستعمل تكون نحو بين 20-25 جنيها فقط.

أما أسعار مصنعية السبائك فلها حسابين، سعر مصنعية السبائك الأكثر من 100 جرام ، بنحو 35 جنيها للجرام، أما الأقل فتكون مثل المشغولات الذهبية.

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