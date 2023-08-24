اشتر الآن.. استقرار بأسعار الذهب .. شوف الجرام وصل كام

يقدم موقع "صدى البلد"، نشرة مفصلة عن أسعار الذهب اليوم في مصر، الموافق 24 - 8 -2023 لإتمام عمليات البيع والشراء والوصول إلى أكبر نسبة ربح، والقلق من نسبة الخسائر بفروق الأسعار، وذلك للراغبين في شراء المشغولات الذهبية، وذلك في التعاملات المسائية، لمعرفة أسعار الذهب بالصاغات المختلفة، بالإضافة إلي معرفة أسعار المصنعية والدمغات المقررة دون زيادة غير مبررة من قبل محلات الذهب.

سعر الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 80,505 شراء 81,215 جنية.

الجنيه الذهب بيع 18,120 شراء 18,280 جنية.

الكيلو بيع 2,588,571 شراء 2,611,429 جنية.

عيار 21 بيع 2,265 شراء 2,285 جنيها.

أسعار الذهب عيار 21 الآن في مصر بالمصنعية

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,589 شراء 2,611 جنيه.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,373 شراء 2,394 جنيه.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,941 شراء 1,959 جنيه.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,510 شراء 1,523 جنيه.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,294 شراء 1,306 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 الآن في مصر بالمصنعية

ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر، ويتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام"، ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، وتكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام.

أسعار الذهب عالميا

إذ عززت بيانات مشجعة من الولايات المتحدة توقعات بأن الفيدرالي الأمريكي لم ينته بعد من رفع الفائدة، وارتفع سعر الذهب عالميا، من أدنى مستوياته في خمسة أشهر، وتداول الذهب في المعاملات الفورية عند مستويات 1888.96 دولار للأونصة، بعدما لامس أدنى مستوياته منذ منتصف مارس يوم الخميس، مع تراجع الدولار وعوائد السندات.

أسعار الذهب الآن في مصر بالمصنعية

أما عند حالة حساب مصنعية السبائك يكون الأمر مختلفا، ويتم حساب سعر المصنعية بين 6 و10% من سعر الجرام، ويتم حساب سعر المصنعية على الجرام بنحو يبدأ من 35 جنيها في حالة السبيكة التي تزيد على 100 جرام، أما الأقل، تعامل معاملة المشغولات في سعر المصنعية على الجرام، وقد تكون بين 100 و150 جنيهًا في بعض محلات الصاغة.