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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مفاجأة عاجلة من الأرصاد.. سعر الدولار اليوم.. تحرك أسعار الذهب| أخبار تهمك

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خدمات تهمك

نشر موقع “صدى البلد”، اليوم الأربعاء 23-8-2023، أسعار الذهب، وآخر تحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، ومتابعة الأرصاد ودرجات الحرارة، وهي مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي يهتم بها المواطنون ومن خلال التقرير التالي نستعرضها لكم.
 

سعر الذهب اليوم

  • سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2729 جنيها للجرام.
  • وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً 2400 جنيه.
  • ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2071 جنيها للجرام.
  • أما سعر الجنيه الذهب فسجل 18400 جنيه.
     

سعر الدولار اليوم


سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 33.67 جنيه للبيع، 33.57  جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.48  جنيه للبيع، و39.34 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.43 جنيه للبيع، و100.08 جنيه للشراء.

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء


العظمى الصغرى

القاهرة 37 - 23
الإسكندرية 32  - 23
الإسماعيلية 37 - 22
الغردقة 41 -30
أسوان 47 - 31
سوهاج 43 - 26
المنيا 39- 24
 

فيما أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد اليوم مستمرة في حالة الاستقرار بالأحوال الجوية، والأجواء صيفية معتادة فى مثل هذا الوقت من العام.

وأشارت  إلى أن العظمي على القاهرة الكبرى اليوم تكون 34 درجة مئوية، نظرا لتأثرنا بكتل هوائية شمالية قادمة من على البحر المتوسط، وبالتالي تحمل بكميات من بخار الماء، وبالتالي ارتفاع فى نسب الرطوبة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن الطقس نهارا حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، شديد الحرارة فى شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، ولكن مع غياب أشعة الشمي يحدث تحسن كبير فى الطقس، والإحساس بالأجواء المعتدلة تماما فى معظم محافظات الجمهورية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن نشاط الرياح اليوم سيكون مثير لبعض الرمال والأتربة، ولكن فى أقصي جنوب البلاد، مثل: حلايب وشلاتين وأبو سمبل، محذرة أنها من الممكن أن تؤدي لانخفاض فى الرؤية الأفقية.

ولفتت إلى أن الأمطار أيضا مستمرة اليوم، ولكن بكميات قليلة مقارنة بالمقارنة بالأيام الماضية على بعض الأماكن من جنوب سيناء، وبعض الأماكن من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة من اليوم، ولكن غير مؤثرة تماما على أى أنشطة يومية.
 

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