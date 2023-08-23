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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-8-2023

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم الأربعاء

قدمت الإعلامية نهاد سمير، تقريراً عن أسعار الذهب خلال تقديم برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء 23-8-2023.
 

ويبحث الكثيرون من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

 

سعر الذهب اليوم

  • سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2729 جنيها للجرام.
  • وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً 2400 جنيه.
  • ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2071 جنيها للجرام.
  • أما سعر الجنيه الذهب فسجل 18400 جنيه.

 

الذهب سعر جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 الجنيه الذهب أسعار الذهب

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