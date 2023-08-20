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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم 20-8-2023

سعر الذهب
سعر الذهب

شهدت أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 20-8-2023 في محلات الصاغة دون أي تغيير.

عيار 21

وسجل سعر سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 2220 جنيه للبيع و 2240 جنيه للشراء .

1500 جنيه رسميا .. مفاجأة في سعر الذهب اليوم

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كان الذهب في نهاية تعاملات أمس قد تراجع مقدار 20 جنيه مع اغلاق معاملات أمس في محلات الصاغة.

انخفض سعر الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم السبت بمقدار تجاوز حاجز الـ 20 جنيها في محلات الصاغة مقارنة ما كان عليه المعدن الأصفر أمس

عيار 24


بلغ  سعر عيار 24 الأغلي قيمة نحو 2537 جنيه للبيع و 2560 جنيه للشراء

عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط نحو 1903 جنيه للبيع و 1920 جنيه للشراء 

عيار 14


وصل سعر عيار 14 الأدني قيمة نحو 1480 جنيه للبيع وو 1493 جنيه للشراء

أوقية الذهب 


وسجل سعر أوقية الذهب نحو 78,905 ألف جنيه للبيع و 79.62 ألف جنيه للشراء .

الجنيه الذهب 


وصل سعر الجنيه الذهب نحو 17.76 ألف جنيه للبيع و 17.92 ألف جنيه للشراء

كيلو الذهب 


بلغ سعر كيلو الذهب نحو 2.54 مليون جنيه للبيع و 2.6 مليون جنيه للشراء
 


أسعار المصنعية والدمغة


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.


وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو العالم.

حساب ضريبة الذهب


ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر،ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، وتكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، ويتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".


جرام المصنعية


ويتم حساب سعر المصنعية على الجرام بنحو يبدأ من 35 جنيها في حالة السبيكة التي تزيد على 100 جرام، أما الأقل، تعامل معاملة المشغولات في سعر المصنعية على الجرام.

يتم حساب سعر المصنعية بين 6 و10% من سعر الجرام، وقد تكون بين 100 و150 جنيهًا في بعض محلات الصاغة،أما عند حالة حساب مصنعية السبائك يكون الأمر مختلفا.

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