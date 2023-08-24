400 جنيه|قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن يسجل هذا الرقم

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر قفزة جديدة، إذ ارتفع سعر الجرام عيار 21 بقوة خلال الساعات الماضية ، وهو أكثر ما يبحث عنه المشترين لشراء الشبكة من محلات الصاغة المختلفة.

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سعر الذهب اليوم عيار 18

ويعتب أيضا سعر جرام الذهب عيار 18 محل اهتمام الكثير لشراء المصوغات الذهبية، والذي قفز اليوم قبل أيام، ليبدأ ليسجل سعره نحو 1,954 مقتربا من 2000 جنيه، بعدما لامس الـ 1800 جنيه اول الشهر الحالي.

سعر الذهب

400 جنيه

وقفز سعر الجنيه الذهب الذي يزن نحو 8 جرامات من عيار 24 ، بنحو 400 جنيه خلال ساعات إلى 18,240 بعد 17,840 جنيها، فيما وصل إلى نحو 22400 جنيه قبل 4 أشهر كأعلى سعر سجله في ذروة ارتفاع المعدن النفيس.

سعر الذهب مباشر الآن

سعر الذهب مباشر اليوم في مصر محل اهتمام المقبلين على الشراء، ويقدم لكم في هذا التقرير موقع صدى البلد سعر الذهب مباشر اليوم لدى التجار في محلات الصاغة، على مستوى كافة الأعيرة بدون مصنعية في هذا التقرير الخدمي:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الخميس ، 2,606 جنيهًات.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الخميس ، 2,280 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الذهب الجرام اليوم الخميس ، من عيار 18: 1,954 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الخميس ، عيار 14 للشراء: 1,520 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الخميس ، عيار 24 للشراء : 18,240 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الخميس في العقود الفورية، عيار 24: 1918 دولارا بعد 1890 قبل ساعات، و2056 دولارا كأعلى سعر في شهر مايو الماضي.

سعر الذهب

أسعار الذهب عيار 21 في مصر بالمصنعية

ويهتم الراغبين في الشراء سواء المشغولات او السبائك، بسعر الذهب بالمصنعية خاصة عيار 21 وعيار 24، إذ يتم احتساب المصنعية بكل سهولة، والتي تكون بين 6 و10% من سعر الجرام، وقد تكون بين 80 و150 جنيهًا في بعض محلات الصاغة.

كما يتم احتساب المصنعية على جرام الذهب المستعمل بنحو بين 20-30 جنيها فقط، فيما يبدأ سعر مصنعية السبائك الأكثر من 100 جرام ، بنحو 35 جنيها للجرام، أما الأقل فتكون مثل المشغولات الذهبية.