عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

400 جنيه|قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن يسجل هذا الرقم

سعر الذهب
سعر الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر قفزة جديدة، إذ ارتفع سعر الجرام عيار 21 بقوة خلال الساعات الماضية ، وهو أكثر ما يبحث عنه المشترين لشراء الشبكة من محلات الصاغة المختلفة.

موضوعات متعلقة :

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 24-8-2023

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 24-8-2023

مفاجأة في أسعار الذهب .. تحرك جديد بعيار 21 |فيديو

400 جنيه| الذهب ينخفض.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الأربعاء| وتحذير من الأرصاد بشأن الطقس

الذهب يستقر عند مستوى 1900 دولار مع ترقب المستثمرين مؤشرات عن الفائدة

400 جنيه خلال ساعات| مفاجأة بأسعار الذهب الآن والجرام يبدأ بـ1500 جنيه

سعر الذهب اليوم عيار 18

ويعتب أيضا سعر جرام الذهب عيار 18 محل اهتمام الكثير لشراء المصوغات الذهبية، والذي قفز اليوم  قبل أيام، ليبدأ ليسجل سعره نحو 1,954 مقتربا من 2000 جنيه، بعدما لامس الـ 1800 جنيه اول الشهر الحالي.

سعر الذهب

400 جنيه 

وقفز سعر الجنيه الذهب الذي يزن نحو 8 جرامات من عيار 24 ، بنحو 400 جنيه خلال ساعات  إلى 18,240 بعد 17,840 جنيها، فيما وصل إلى نحو 22400 جنيه قبل 4 أشهر كأعلى سعر سجله في ذروة ارتفاع المعدن النفيس.

سعر الذهب مباشر الآن

سعر الذهب مباشر اليوم في مصر محل اهتمام المقبلين على الشراء، ويقدم لكم في هذا التقرير موقع صدى البلد سعر الذهب مباشر اليوم لدى التجار في محلات الصاغة، على مستوى كافة الأعيرة بدون مصنعية في هذا التقرير الخدمي:

سعر الجرام عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم الخميس ، 2,606 جنيهًات.

سعر جرام الذهب عيار 21

  • سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الخميس ، 2,280 جنيهًا للشراء.

سعر الجرام عيار 18

  • سجّل سعر الذهب الجرام اليوم الخميس ، من عيار 18: 1,954 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الخميس ، عيار 14 للشراء: 1,520 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه اليوم الخميس ، عيار 24 للشراء : 18,240 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

  • بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الخميس في العقود الفورية، عيار 24: 1918 دولارا بعد 1890 قبل ساعات، و2056 دولارا كأعلى سعر في شهر مايو الماضي.
سعر الذهب

أسعار الذهب عيار 21 في مصر بالمصنعية 

ويهتم الراغبين في الشراء سواء المشغولات او السبائك، بسعر الذهب بالمصنعية خاصة عيار 21 وعيار 24،   إذ يتم احتساب المصنعية بكل سهولة، والتي تكون بين 6 و10% من سعر الجرام، وقد تكون بين 80 و150 جنيهًا في بعض محلات الصاغة.

كما يتم احتساب المصنعية على جرام الذهب المستعمل بنحو بين 20-30 جنيها فقط، فيما يبدأ سعر مصنعية السبائك الأكثر من 100 جرام ، بنحو 35 جنيها للجرام، أما الأقل فتكون مثل المشغولات الذهبية.

الذهب أسعار الذهب اليوم سعر الذهب اليوم عيار 18 سعر الذهب مباشر الآن سعر جرام الذهب عيار 21 أسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية سعر الذهب سعر الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيول في مصر رسميًا|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بعد ما حدث بالسعودية

مفاجأة بشأن غياب سيد عبد الحفيظ عن احتفالية الأهلي .. فيديو

مكالمة من السيسي تقطع مداخلة رئيس قناة السويس مع أحمد موسى.. فيديو

عاجل.. الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير فيصل آل سعود

بعد تكتم الأهلي.. فرج عامر يكشف جنسية مهاجم الأهلي الجديد

فيديو صادم| كويتية تكتشف هاتفا على وضعية التصوير داخل حمام أحد البنوك!.. لقطات كارثية

أكبر صفقة .. تفاصيل مهمة بشأن انتقال محمد صلاح لـ اتحاد جدة

المليار الخامس عشر| خبير يكشف موعد انتهاء التخزين الرابع لسد النهضة

موضوعات متعلقة

400 جنيه خلال ساعات| مفاجأة بأسعار الذهب الآن والجرام يبدأ بـ1500 جنيه

أسعار الذهب الآن.. شوف الجرام وصل كام بالتعاملات المسائية

تعرف على أسعار الذهب في مصر الآن

الذهب ينهار إلى مستويات غير مسبوقة عالميًا|وهذا سعر عيار21 الآن في مصر

هدوء نسبي في سعر المعدن الأصفر وهذه قيمة الجنيه الذهب الآن

ترشيحاتنا

400 جنيه|قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن يسجل هذا الرقم

ماذا فعلت مصر حتى لا يشعر المواطن بأضرار سد النهضة.. خبير يكشف

انخفاض كبير في سعر النفط عالميا

مفاجأة غير سعيدة للسائقين بسبب الملصق الإلكتروني

"تقضى بها الحوائج".. الإفتاء توضح كيفية أداء صلاة الحاجة

السيول في مصر رسميًا|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بعد ما حدث بالسعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسالة مؤثرة من زوجة قبل موتها بساعات تثير تعاطف رواد السوشيال

تختلف عن المتحورات السابقة.. دراسة تكشف أعراضا جديدة لمصابي فيروس كورونا

صورة مذهلة لحالة الشمس عندما تموت.. شاهد

مقطع فيديو يثير الجدل لرجل يحاول إطلاق النار على زوجته بمدينة طرابلس

فيديو

علامات الساعة ظهرت.. عاصفة رعدية وأمطار عنيفة تضرب السعودية

بعد الولادة بأيام.. ميكب ارتست تركت رسالة صادمة ورحلت بعدها بساعات

مغامر مصري يثير ضجة بتناوله ثمرة تتغذى على جثث الموتى «فيديوجراف»

«بين السما والأرض» .. إنقاذ 8 عالقين داخل تلفريك باكستان بأعجوبة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ