400 جنيه| الذهب ينخفض.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الأربعاء| وتحذير من الأرصاد بشأن الطقس

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، نرصد لكم أبرزها خلال السطور التالية:



400 جنيه| الذهب ينخفض.. ومفاجأة بعيار 21 اليوم الأربعاء



يبحث الكثير من المواطنين، وتحديدًا المقبلين على الزواج، خلال فترة إجازة نهاية العام الدراسي، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة ولحظة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة، فسعر الذهب بعد أن وصل في أشهر قليلة ماضية لـ 2800 جنيه عيار 21، انخفض كثيرًا ووصل إلى 2400 جنيه، أي انخفاض 400 جنيه.

مستقبل وطن يعلن دعمه لخوض الرئيس السيسي سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة



أذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، نبأ عاجلا جاء فيه، ‏حزب مستقبل وطن يعلن تأييده ودعمه لترشح الرئيس السيسي لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة.

بوتين : نسعى للتخلي عن الدولار والتعامل بالعملات المحلية



أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن تكتل "بريكس" كيان له مصداقية ونفوذ على الساحة الدولية، معلناً السعي إلى التخلي عن الدولار والتعامل بالعملات المحلية.



رئيس وزراء الهند يعلن دعمه زيادة عضوية مجموعة بريكس

‏قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، خلال كلمته في قمة مجموعة بريكس، ‏نحن نعلم أن دولة جنوب إفريقيا تولي أهمية كبيرة لقمة مجموعة بريكس، مؤكدا نحن عائلة واحدة ولنا مستقبل واحد ونبذل المجهود للمضي قدما معا لتحسين مصالحنا.



عبدالغفار: مبادرة 100 يوم صحة قدمت 22 مليون خدمة طبية خلال 58 يوما

‏قال الدكتور خالد عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن مبادرات وزارة الصحة كانت تستهدف فئات معينة أما مبادرة 100 يوم صحة الفئة المستهدفة فيها هي الفئة الأوسع على الإطلاق ونحن نتحدث عن 105 مليون مواطن بالإضافة إلى الـ 9 مليون مواطن من ضيوف مصر وهي تستهدف كل المواطنين المصريين وأيضا المقيمين في مصر من غير المصريين.

البقاء في المنزل.. تاج الدين يكشف كيفية الوقاية من متحور كورونا الجديد

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، كيفية التقليل من مشاكل ومخاطر جميع الفيروسات بما فيها متحور كورونا الجديد EG 5 .

الزراعة تكشف توجيهات الرئيس بدعم الفلاحين..وتؤكد: لن نرى أزمة في الأرز

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن ملف الزراعة يحظي بإهتمام كبير من كل الدولة، نظرا لأن له العديد من الأبعاد فى عملية التنمية، سواء مجتمعيا أو إقتصاديا أو فى تحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري، وبالتالي إنشاء مشروعات عملاقة تخص هذا الشأن.



طقس ساخن على أغلب الأنحاء.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء| فيديو

‏عرض برنامج "8 الصبح"، تقديم الإعلامية "آية جمال الدين"، المذاع عبر شاشة "dmc"، تقريرا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 23 أغسطس.



أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23-8-2023

قدمت الإعلامية نهاد سمير، تقريراً عن أسعار الذهب خلال تقديم برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء 23-8-2023.



سعر صرف الدولار في مصر اليوم الأربعاء 23 أغسطس 2023

قدمت الإعلامية نهاد سمير، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 23- 8-2023، في برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.



الأرصاد تحذر: رمال وأتربة وأمطار على تلك المناطق اليوم

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد اليوم مستمرة في حالة الاستقرار بالأحوال الجوية، والأجواء صيفية معتادة فى مثل هذا الوقت من العام.



خبير علاقات دولية: القارة الأفريقية ستستفيد من قمة مجموعة "بريكس"

تحدث الدكتور طارق البرديسى خبير العلاقات الدولية، عن الاستفادات من قمة مجموعة "بريكس" فى جوهانسبرج، قائلا:" هذه القمة تبلور العالم الذى فيه قدر كبير من التوازن المتعدد الأقطاب والذى يأمل فى البعد عن الأساليب القديمة، وليس هناك تلك الهيمنة الأمريكية والغربية، وأن العالم فى هذه القوة الجديدة الناشئة".