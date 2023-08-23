الأرصاد تحذر: رمال وأتربة وأمطار على تلك المناطق اليوم

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد اليوم مستمرة في حالة الاستقرار بالأحوال الجوية، والأجواء صيفية معتادة فى مثل هذا الوقت من العام.

وأشارت إلى أن العظمي على القاهرة الكبري اليوم تكون 34 درجة مئوية، نظرا لتأثرنا بكتل هوائية شمالية قادمة من على البحر المتوسط، وبالتالي تحمل بكميات من بخار الماء، وبالتالي ارتفاع فى نسب الرطوبة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن الطقس نهارا حار رطب على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، شديد الحرارة فى شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، ولكن مع غياب أشعة الشمي يحدث تحسن كبير فى الطقس، والإحساس بالأجواء المعتدلة تماما فى معظم محافظات الجمهورية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن نشاط الرياح اليوم سيكون مثير لبعض الرمال والأتربة، ولكن فى أقصي جنوب البلاد، مثل: حلايب وشلاتين وأبو سمبل، محذرة أنها من الممكن أن تؤدي لإنخفاض فى الرؤية الأفقية، لافتة إلى أن الأمطار أيضا مستمرة اليوم، ولكن بكميات قليلة مقارنة بالمقارنة بالأيام الماضية على بعض الأماكن من جنوب سيناء، وبعض الأماكن من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة من اليوم، ولكن غير مؤثرة تماما على أى أنشطة يومية.