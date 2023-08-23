عواصف خلال ساعات.. الأرصاد تحذر مواطني هذه المحافظات من الرمال والأتربة.. وتفاصيل اقتراب محمد صلاح من اتحاد جدة.. وبشرى سارة عن أسعار السجائر

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، نرصد لكم أبرزها خلال السطور التالية:

عواصف خلال ساعات| الأرصاد تحذر مواطني هذه المحافظات من الرمال والأتربة



تشهد الفترة الأخيرة تحسنا كبيرا في الأحوال الجوية، وأصبحت درجات الحرارة في المعدلات الطبيعية لها، في هذا الوقت من العام، ولكن هناك بعض المحافظات الحدودية تشهد أمطارا رعدية، ورياحا مصاحبة لـ الرمال والأتربة.



عواصف ترابية ورملية| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الساعات المقبلة



أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد مستمرة في حالة الاستقرار بالأحوال الجوية بجميع المحافظات، وأن درجة الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى تسجل 33 درجة، وأن درجات الحرارة في المعدلات الطبيعية، وأن طقس اليوم حار رطب.



ساعات وتتم الصفقة.. تفاصيل اقتراب محمد صلاح من الانتقال لاتحاد جدة

أصبح النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، محط اهتمام كبير لدى قطاع كبير من جماهير الكرة العالمية في الساعات الأخيرة، خاصة في ضوء الحديث الكبير حول إمكانية انتقال اللاعب إلى الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة، في ضوء رغبة نادي اتحاد جدة في الحصول على خدمات اللاعب بصورة قوية خلال الفترة المقبلة، باعتباره أحد أفضل لاعبي العالم في الفترة الراهنة.

ابتدينا نسمع العلبة بـ 40 جنيها.. بشرى سارة عن أسعار السجائر



كشف هاني أمان الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان ، أخر تطورات ملف أزمة أسعار السجائر ومدى توافرها في الأسواق.

ينتظر ترامب.. أحمد موسى يعلق على سجن فولتون المصنف الأسوأ في أمريكا



أكد الإعلامي أحمد موسى، أن سجن فولتون في ولاية جورجيا الأمريكية، والذي سيسجن فيه ترامب، مصنف من أسوأ السجون داخل الولايات المتحدة الأمريكية.



رئيس جنوب أفريقيا: مجلس الأعمال بـ بريكس منصة هامة لتطوير التعاون الاقتصادي

أكد رئيس جنوب أفريقيا في الجلسة الافتتاحية لقمة مجموعة دول بريكس أن على الجميع أن يكون لديهم الاستثمار في دول بريكس، وأن مجموعة بريكس موجودة من أجل تعزيز التعاون بين الحكومات وتوسيع التعاون بين الشعوب بالدول الإفريقية والدول الأخرى، ولذلك تم تشكيل المنظمات المختلفة في بريكس والتي تسمح بإنتاج الأعمال والنشاطات السياسية والاجتماعية وحتى النشاطات الرياضية.



أحمد موسى يكشف أهمية انضمام مصر لبنك التنمية الجديد "بريكس"

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق على انضمام مصر لبنك التنمية الجديد “بريكس”، والذي له أهمية كبيرة، وقد يكون بديلا لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

قمة بريكس.. رسائل تحذيرية من بوتين للغرب



كشف أحمد بشتو موفد القاهرة الإخبارية إلى جنوب أفريقيا، تفاصيل اليوم الأول من اجتماعات قمة مجموعة دول بريكس.



معادن نادرة.. رئيس جنوب أفريقيا: القارة السمراء بها إمكانات كبيرة تجذب الاستثمارات

أكد سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا، أن القارة الإفريقية لديها إمكانات كثيرة لضخ المزيد من الاستثمارات فيها .



مفيش احتشام.. نجوى فؤاد: بعض الأماكن في الساحل أصبحت كباريهات درجة ثالثة

علقت الفنانة والراقصة نجوى فؤاد، على انتشار ظاهرة الراقصات الأجانب في مصر وخاصة في حفلات الساحل الشمالي.



كائنات فضائية في الكون.. تصريح مفاجيء من فاروق الباز

كشف عالم الفضاء المصري فاروق الباز، حقيقة وجود كائنات فضائية في الكون، قائلا:" احتمالية تواجد كائنات فضائية بعيدا عن كوكب الأرض والشمس أمر وارد ".

أسباب تأخر إصدار قانون البناء.. محمد عطية الفيومي يوضح



أكد النائب محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه بعد تقديم الحكومة قانون تصالح البناء، تم تحويله للجنة الإسكان بالنواب، وتم الموافقة عليه وبه العديد من المزايا، مشيرا إلى أنه تم سحب القانون دون أبداء أي أسباب لسحبه.