ابتدينا نسمع العلبة بـ 40 جنيها.. بشرى سارة عن أسعار السجائر

كشف هاني أمان الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان ، أخر تطورات ملف أزمة أسعار السجائر ومدى توافرها في الأسواق.

وقال هاني أمان مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" حدث انخفاض في أسعار السجائر بالأسواق خلال الأيام الماضية".

وأضاف هاني أمان :" هناك وفرة من السجائر في الأسواق وابتدينا نسمع أسعار تصل لـ 40 جنيه للعلبة التي تنتجها الشركة".

وتابع هاني أمان:" تم ضخ كميات أكبر من السجائر في الأسواق والجهات الرقابية عملت معنا في هذا الملف، وبعض التجار الذين كانوا يقومون بتخزين السجائر بدأوا في إخراج السجائر في الأسواق".

واكمل هاني أمان:" على التجار الالتزام بأصول المهنة وتحقيق الربح المعقول".