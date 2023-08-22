تحرك عاجل لخفض أسعار السجائر .. العلبة هتبقى بكام ؟

حل أزمة السجائر.. يتساءل الكثير من المواطنين خاصة المدخنين عن موعد حل أزمة ارتفاع أسعار السجائر ونقصها بالسوق، وهو الأمر الذي طرحه رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات.. فماذا قال؟

وشهدت أسعار السجائر بالسوق المحلية، تراجعا بنسبة تراوحت بين 21 و30% منذ نهاية الأسبوع الماضى، ولكنها مازال السعر الحالى أعلى من السعر الرسمى بنسبة 87.5% فى بعض الأصناف، وفقا لعدد من التجار.

وأرجع البعض انخفاض الأسعار إلى زيادة عدد حملات التفتيش على التجار والأكشاك، من قبل وزارة التموين خلال الفترة الماضية.

أسعار السجائر الرسمية

يذكر أن شعبة الدخان باتحاد الصناعات، قد أعلنت مؤخرا، أن شركة فيليب موريس رفعت أسعار السجائر بقيمة 5 جنيهات فى المارلبورو والميريت و3 جنيهات في صنف سجاير إل إم، حيث جاءت أسعار السجائر الجديدة كالآتي:

ميريت بأنواعها 64 جنيهًا.

مرلبورو Red 59 جنيهًا.‏

مرلبورو Gold‏ 59 جنيهًا.

مرلبورو Crafted بأنواعها 49 جنيهًا.

ال اند ام Red‏ 42 جنيهًا.

ال اند ام بلو 42 جنيهًا.

ال اند ام Silver‏ 42 جنيهًا

ال اند ام Forward‏ 42 جنيهًا.

أسعار سجائر كليوباترا

ووفقا للموقع الإلكتروني الخاص بشركة الشرقية للسجائر، فإن أسعار سجائر كليوباترا، جاءت كالآتي:

سعر علبة بوكس 10. 15 جنيه

سعر كليوباترا كينج سايز 23 جنيها

سعر كليوباترا سوفت كوين 24 جنيها

حل أزمة ارتفاع أسعار السجائر

قدم إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، حلاً من 3 خطوات لإنهاء أزمة نقص وارتفاع أسعار السجائر في السوق المصرية خلال 48 ساعة، على حد قوله.

وقال «إمبابي» خلال تصريحات تليفزيونية، إنه لا يوجد انفراجة في أزمة السجائر خلال الوقت الحالي، متابعًا: «أنا اقترحت 3 خطوات تنتهي الأزمة خلال 48 ساعة».

وأوضح أن الخطوة الأولى هي إصدار تشريع بتعديل الشريحة الضريبة للسجائر، مشيرًا إلى أن الخطوة الثانية تتمثل في طرح السجائر التي ضبطت خلال الأيام الماضية عبر الأجهزة المعنية في محطات بنزين «وطنية».

وأضاف رئيس شعبة الدخان أن الخطوة الثالثة هي قلب الهرم التوزيعي، عبر توزيع الشركة الشرقية للدخان السجائر على الأكشاك ومحلات التجزئة الصغيرة، بدلا من الاعتماد على الموزعين والتجار الكبار.

تحركات الشرقية للدخان لحل أزمة السجائر

تسعى شركة الشرقية للدخان، والتي تمتلك حوالي 75% من إجمالي إنتاج السجائر في الدولة، إلى حل أزمة السجائر من خلال عدد من التحركات والتي جاءت كالآتي:

- طرح كميات كبيرة من السجائر خلال الفترة المقبلة.

- تزداد النسبة المطروحة لحوالي 20-25%.

- التواصل مع الجهات الرقابية حول عملية زيادة الأسعار في الأسواق.

- التواصل مع المستهلكين أنه يجب عدم التزاحم على الشراء والتخزين.