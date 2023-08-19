رئيس شعبة الدخان يصدم المدخنين بشأن أزمة أسعار السجائر.. فيديو

علق إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، على أزمة السجائر، قائلا: "مفيش انفراجة في أزمة أسعار السجائر كما يشاع من قبل المسؤولين".

وأضاف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "قدمت أكثر من اقتراح لحل أزمة السجائر في خلال 48 ساعة"، معقبا: "أقول للمسؤولين طبقوها ولو لم تحل الأزمة أعدموني".

وأشار: "الاقتراحات التي قدمتها هي سرعة إصدار التشريع الضريبي للسجائر، والمضبوطات الموجودة في حيازة معالي النائب العام يتم توزيعها في محطات وطنية للوقود، وقلب الهرم التوزيعي والتوزيع على الأكشاك ومحلات التجزئة بعيدا عن التجار الكبار الذين يقومون بتخزينها".

وتابع إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات،: "لا يمكن أن يكون هناك إنفراجة بدون هذه الشروط، وإذا تم تطبيقها ستحل الأزمة في خلال 48 ساعة"، معقبا: "لو لم تطبق الشروط الثلاثة التي ذكرتها لن تنته أزمة اسعار السجائر حتى لو زاد الإنتاج من قبل الشرقية للدخان".





