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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

وداعًا أزمة السجائر|الأسعار تتراجع أخيرا بعد 80 جنيها وهذا ثمن علبة الكليوباترا

السجائر
السجائر

شهدت أزمة أسعار السجائر انفراجة كبيرة اليوم السبت، بعدما سجل سعر العلبة الكليوباترا 80 جنيها في بعض المناطق ، وسجلت «المارلبور» و«إل إم» نحو 100 جنيه.

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30 جنيها دفعة واحدة 

وتراجع سعر العلبة كليوباترا بنحو 30 إلى 35 جنيها لتصل لنحو 40-45 جنيها اليوم في المحلات لدى التجار بحسب ما أكد بعض المستهلكين، إذ قال المهندس هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، إن الشركة ضخت كميات زيادة من السجائر في السوق بالاتفاق مع الأجهزة الرقابية، ومباحث التموين.

السجائر

السعر الرسمي

وأضاف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، في تصريحات تليفزيونية أمس ، أن أسعار السجائر بدأت تنخفض بشدة، وتقترب للسعر الرسمي، مؤكدًا أن الأزمة مفتعلة، من خلال تجار يتحكمون في السوق لغرض محدد.

وتابع أمان أنه تم ضخ كميات من السجائر للتجار مسجلة بكشوف وتم إبلاغ للجهات الرقابية الكميات التي تنزل السوق بأسعار الرسمية، للتأكد من طرحها للمستهلك، مناشدا المستهلك أن يستري قدر احتياجه فقط.

موعد انتهاء الأزمة 

ولفت إلى أنه لا يمكن تحديد موعد لانتهاء الأزمة لأنها تعتمد على مشاركة المستهلكين، وأن يتوقفوا عن الشراء الزائد عن الحاجة تخوفًا من نقصها، مشيرا إلى أن التجار سيحاولون طول الوقت البيع بأزيد من السعر.

وقال أمان: سعر جميع علب سجائر الشركة الشرقية للدخان هو 24 جنيهًا، باستثناء علبة الـ10 سجائر التي يبلغ سعرها 15 جنيهًا، وهذا هو السعر المقرر للبيع.

واختتم: أي تجار يخالفون هذه الأسعار سيتم وقف التعامل معهم فورًا وفقًا للوائح والقوانين، وأن الجهات الرقابية تتعامل حاليًا مع هذا الأمر.

السجائر

محطات الوقود

في المقابل طالب إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، بطرح المضبوطات من السجائر، لدى التجار المحتكرين، في محطات الوقود الوطنية للمستهلكين.

وأضاف خلال مداخلة تليفزيونية أن أزمة السجائر لن تنتهي قريبًا، إلا إذا تم إصدار تشريع ضريبي بتعديل الشريحة الضريبية للسجائر، بسبب نقص الخامات.

وأوضح : "يجب طرح المضبوطات التي تم ضبطها في محطات بنزين وطنية، لأن محطات البنزين لن تخبأ البضاعة، كما يجب قلب الهرم التوزيعي، بدلا من التوزيع للتجار والموزعين، يتم توزيعها للأكشاك والتجزئة، فتمتلأ القاعدة"، مشيرًا إلى أن ما تم ضبطه قدر إنتاج الشرقية لشهر كامل 3 مرات.

السجائر

العلبة بـ 25 جنيها

وكانت أزمة أسعار السجائر ضربت السوق المصرية، حتى سجل سعر العلبة 100 جنيه رسميًا لنوع «إل إم» و«مارلبورو» لدى بعض التجّار في كثير من مناطق القاهرة والجيزة، فيما سجّل سعر العلبة الواحدة من نوع كليوباترا إلى 80 جنيهًا دفعة واحدة، على الرغم من أن سعرها الرسمي بالشركة 24 جنيهًا فقط وللمستهلك 25 جنيها.

وكان قد تابع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، نشاط عمل شركة الشرقية “إيسترن كومباني” ووجه بـ زيادة أوامر توريد المواد الخام من التبغ اللازم لصناعة السجائر، بما يسهم في زيادة حجم الإنتاج اليومي، وإتاحة المزيد من المعروض سعيا لاستقرار السوق وضبط أسعار السجائر.

وأكد هاني أمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفترة المقبلة ستشهد ضخ كميات كبيرة من السجائر للتجار المعتمدين بالسعر الرسمي لدى الشركة، منوها أن المعروض من السجائر سيكون كبير، مما يعمل على توازن أسعار السجائر.

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