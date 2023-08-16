العلبة وصلت 100 جنيه رسميًا|صدمة بأسعار السجائر والشركة تعلن الحل في 48 ساعة

استمرت أزمة أسعار السجائر في ضرب السوق المصرية، حتى سجل سعر العلبة أمس 100 جنيه رسميًا لنوع «إل إم» و«مارلبورو» لدى بعض التجّار في كثير من مناطق القاهرة والجيزة، فيما سجّل سعر العلبة الواحدة من نوع كليوباترا إلى 80 جنيهًا دفعة واحدة، على الرغم من أن سعرها بالشركة 24 جنيهًا فقط.

التجّار استغلوا الوضع الاقتصادي

من جانبه قال هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ الشركة الشرقية للدخان، إنّ الشركة متعجبة من ارتفاع أسعار السجائر، موضحًا: "من الواضح أن بعض التجار استغلوا الوضع الاقتصادي واهتمام الناس بالسيجارة وافتعلوا هذه الأزمة، موضحا أن توصيل السيجارة للمستهلكين يعتمد على حلقة وسيطة".

السجائر

نضخ نفس الكمية

وأضاف "أمان"، في تصريحات تليفزيونية: "مندهشون من أن علبة السجائر وصل ثمنها إلى هذه المبالغ، كما أنها اختفت، فمنذ شهر إبريل حتى هذه الأيام نضخ نفس كمية الإنتاج في السوق، في هذا الأسبوع، بدأنا زيادة الكميات حتى نحد من تأثير الأزمة، لكن من الواضح أن التجّار وصلوا إلى مرحلة تجعلهم يعملون إلى زيادة أمد الأزمة بهذا الشكل، وعلبة السجائر المحلية أصبحت أكثر من الأجنبية".

ووصل سعر علبة الكليوباترا من 25 جنيهًا إلى 75 جنيهًا.

3 مليارات علبة

وقال هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الشرقية للدخان، إنّ الشركة توزع نحو 3 مليارات علبة في السنة، لافتًا إلى أن هذا الرقم الضخم في حاجة إلى شبكة كبيرة توزعه.

وأضاف "أمان"، أنه من يتسلم إنتاج الشركة المتعهدون الرسميون المسجلون في الشركة، ويبلغ عددهم 300 متعهد أساسي على مستوى الجمهورية وهو رقم كبير جدًا.

السجائر

وعن رحلة السجائر ، قال أمان :"بعد ذلك يحصل تجّار الجملة على السجائر من المتعهدين، ويبلغ عدد تجّار الجملة نحو 10 آلاف تاجر تقريبًا على مستوى الجمهورية، وكلهم مسجلون ويعلمون بشكل رسمي".

وأوضح: “بعد ذلك، هناك تجّار النصف الجملة المنوط بهم الحصول على السجائر من تجّار الجملة وضخها في منافذ التوزيع، وهناك ”حيتان" لا ينتمون إلى سلسلة التجّار التي نمدها بالسجائر، وهم يبيعون سجائر بعضها مغشوشة وهناك سجائر مهربة في السوق زاد سعرها".

الحل في 48 ساعة

قال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إنه مرّ بأزمات مماثلة لأزمة السجائر الحالية على مدار عمله في السوق منذ 30 سنة، موضحًا: "كنت أنبه إلى حدوث المشكلة منذ 3 شهور، وهي مشكلة أمن قومي".

وأضاف "إمبابي": "يمكن حل هذه الأزمة في غضون 48 ساعة عبر 3 خطوات، الأولى إصدار قرار من رئاسة الجمهورية بمشروع قانون لفرض ضريبة وتوسيع الشرائح الضريبية".

وتابع: "الخطوة الثانية أن المضبوطات التي ضبطتها الإدارة العامة لمباحث التموين كانت في حيازة التجار الجشعين وتبلغ 200 ألف علبة سجائر، وأتمنى أن يتم طرح هذه المضبوطات في جهاز الخدمة الوطنية".

وأوضح: "يجب قلب الهرم وبدلاً من أن تمنح شركة الشرقية للدخان علب السجائر للتجّار والموزعين بالسعر الرسمي بنسبة 50%، والـ50% الأخرى تذهب للتجّار الجشعين في شارع باب البحر يجب أن نبدأ التوزيع بمحطات (وطنية) لأن المصريين يثقون فيها والسوبر ماركت الشهيرة مثل مترو وفتح الله والتوزيع على المستهلك الصغير".



تحرك حكومي

وكان قد تابع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، نشاط عمل شركة الشرقية “إيسترن كومباني” ووجه بـ زيادة أوامر توريد المواد الخام من التبغ اللازم لصناعة السجائر، بما يسهم في زيادة حجم الإنتاج اليومي، وإتاحة المزيد من المعروض سعيا لاستقرار السوق وضبط أسعار السجائر.



وأشاد هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، بتوجيه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الاثنين، بتوفير المواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع لمنتجات شركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني".

وأكد هاني أمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفترة المقبلة ستشهد ضخ كميات كبيرة من السجائر للتجار المعتمدين بالسعر الرسمي لدى الشركة، منوها أن المعروض من السجائر سيكون كبير، مما يعمل على توازن أسعار السجائر.

السجائر

وتابع هاني أمان: الشركة واجهت بعض المشاكل في توريد المواد الخام، حيث قام بعض التجار بتخزين المنتجات وحجبها استعدادًا لزيادة أسعار السجائر في الشهر الماضي أو تقلبات سعر الدولار.

وقال أمان: سعر جميع علب سجائر الشركة الشرقية للدخان هو 24 جنيهًا، باستثناء علبة الـ10 سجائر التي يبلغ سعرها 15 جنيهًا، وهذا هو السعر المقرر للبيع.

واختتم: أي تجار يخالفون هذه الأسعار سيتم وقف التعامل معهم فورًا وفقًا للوائح والقوانين، وأن الجهات الرقابية تتعامل حاليًا مع هذا الأمر.