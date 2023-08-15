شعبة الدخان تقدم روشتة لحل أزمة السجائر خلال 48 ساعة .. فيديو

قال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إنه مر بازمات مماثلة لأزمة السجائر الحالية على مدار عمله في السوق منذ 30 سنة، موضحًا: "كنت أنبه إلى حدوث المشكلة منذ 3 شهور، وهي مشكلة أمن قومي".

وأضاف "إمبابي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "يمكن حل هذه الأزمة في غضون 48 ساعة عبر 3 خطوات، الأولى إصدار قرار من رئاسة الجمهورية بمشروع قانون لفرض ضريبة وتوسيع الشرائح الضريبية".

شعبة الدخان توضح خطة لخفض اسعار السجائر

وتابع: "الحل الثاني هو أن المضبوطات التي ضبطتها الإدارة العامة لمباحث التموين كانت في حيازة التجار الجشعين وتبلغ 200 ألف علبة سجائر، وأتمنى أن يتم طرح هذه المضبوطات في جهاز الخدمة الوطنية".

وأوضح: "يجب قلب الهرم وبدلا من أن تمنح شركة الشرقية للدخان علب السجائر للتجار والموزعين بالسعر الرسمي بنسبة 50%، والـ50% الأخرى تذهب للتجار الجشعين في شارع باب البحر يجب أن نبدأ التوزيع بمحطات (وطنية) لأن المصريين يثقون فيها والسوبر ماركت الشهيرة مثل مترو وفتح الله والتوزيع على المستهلك الصغير".

