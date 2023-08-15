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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إلى من يذهب فارق سعر البيع الحالي لـ السجائر؟

صدى البلد

أوضح هاني أمان الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني، إلى من يذهب فارق سعر البيع الحالي لـ السجائر.

وقال هاني أمان إن فارق سعر السجائر التي يتم بيعها حاليا بسعر أعلى من السعر الرسمي المعلن يذهب إلي جيوب التجار أو المنظومة التي تقوم بزيادة السعر.

تهرب ضريبي

وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني في تصريحات تلفزيونية على فضائية "صدى البلد": "إحنا بنعتبرها تهرب ضريبي، جميع أنواع السجائر التي يتم طرحها من قبل الشركة مثل كليوباترا ومونديال سعرها 24 جنيها، ما عدا العلبة التي تحتوي على 10 سجائر سعرها 15 جنيهًا.

وتابع الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان ايسترن كومباني أن سعر علبة السجائر 24 جنيهًا وهذا سعر رسمي والناس تعلمه، ولا يوجد تغيير في السعر إلا في حالة وجود تشريع ضريبي جديد، ومجلس النواب في إجازة حاليًا ولن يتم حاليًا تغيير سعر السجائر في السوق المحلية.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس اجتماعا، الاثنين، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة نشاط عمل شركة الشرقية "إيسترن كومباني"، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، كما شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض موقف نشاط عمل شركة الشرقية "إيسترن كومباني"، وحجم الإنتاج المتاح من مختلف منتجات الشركة، وما يتم تنفيذه من خطط عمل وبرامج تطوير لزيادة حجم الإنتاج، وصولا لتحقيق التوازن في الأسواق لمختلف منتجاتها.

وتابع المتحدث أن الاجتماع تناول أيضا ما يتم في إطار توفير المواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع لمختلف منتجات الشركة، وعلى رأسها "السجائر"، موضحاً أنه تمت الإشارة في هذا الصدد إلى زيادة أوامر التوريد للمواد الخام، بما يسهم في زيادة حجم الإنتاج اليومي، وإتاحة المزيد من المعروض سعياً لاستقرار السوق وضبط الأسعار الخاصة بسلعة "السجائر"، وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن شركة "إيسترن كومباني"، تستحوذ على نحو 75% من حجم السوق الخاصة بسلعة "السجائر" في مصر، وهناك جهود متواصلة لطرح المزيد من الكميات من مختلف منتجات الشركة، وخاصة "السجائر".

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