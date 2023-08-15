رئيس شعبة الدخان يتعهد: لو محلتش أزمة السجائر ارموني في النار.. فيديو

قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان، تعليقا على أزمة ارتفاع أسعار السجائر، إنه دعا الحكومة منذ 3 أشهر للتركيز على أزمة ارتفاع الأسعار، مضيفا "قلت للحكومة اصحي فيه مشكلة ستحدث وانتم مش واخدين بالكم ومحدش سمع".

وأردف، أنه طالب بضرورة وجود تشريع ضريبي، مضيقا: “عاوزين حل في 48 ساعة ولو محلتهاش ارموني في النار”.

وأوضح، أن تراجع أسعار السجائر في 3 خطوات، أولها إصدار رئيس الجمهورية بمشروع قانون حتى عودة عمل مجلس الشعب لأنه لابد من فرض ضريبة، وتوزيع الشرائح، وثانيا إحالة المضبوطات لجهاز الخدمة الوطنية، ثالثا هو تغير خطة التوزيع والبدء بالبيع في محطات وطنية ثم منافذ الماركت المعروفة.

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