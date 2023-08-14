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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشركة الشرقية للدخان تفجر مفاجأة عن السبب الحقيقي لأزمة السجائر

سجائر
سجائر

قال هاني أمان، رئيس شركة الشرقية للدخان، إن شهر يونيو من كل عام يشهد طلبًا زائدًا  على السجائر من قبل التجار، لأن  هناك اعتقاد بأن هناك زيادة ضريبية جديدة مع السنة المالية الجديدة، وبالتالي يحدث نوع من التخزين للاستفادة من فروق الأسعار، وخلافه، معقبًا: "كل سنة في هذا الوقت يحدث زيادة جنيه او اتنين، ويتم العمل على ضخ المزيد من المنتج  للحفاظ على الأسعار".

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شعبة الدخان: كميات السجائر المخزنة لدى التجار 3 أضعاف إنتاج الشركة الشرقية


وتابع "هاني أمان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية " ten"، مساء الإثنين، أن هذا العام شهد تخزين  للسجائر بصورة  أكبر مما حدث في السنوات الماضية،  مما إنعكس  على الأسعار بصورة غير منطقية،  وهذا شجع فئة أخرى من  المنتهزين  للاستفادة من هذا الأمر، معقبًا: "في نوعية جديدة ليسوا تجار ، قاموا بشراء كميات من السجائر للبيع بأسعار كبيرة". 
ولفت هاني أمان، رئيس شركة الشرقية للدخان، إلى أن الشركة إذا قامت بمضاعفة الإنتاج أربع مرات، فسيتم تخزين هذه الكمية، معقبًا: "بنطلع علبة السجائر بـ24 ، وتباع بـ48 جنيه ، الزيادة التي قد تحدث قد تصل لـ2 جنيه، وليس 25 جنيه"
وأشار إلى أن الشرقية للدخان  تنتج 70 مليار سيجارة في العام، وحصة الشركة  من السوق المصري تتراوح ما بين 70 لـ75%  الذي يستهلك 100 مليار سيجارة في العام، مضيفًا أن هناك 18% من الشعب المصري يقوم بشرب السجائر، والشركة الشرقية للدخان تستحوذ على 12% من  الشعب المصري، مشيرًا إلى أن الشركة لا تبيع السجائر فقط ، ولكنها تبيع بعض منتجات التبغ الأخرى.

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