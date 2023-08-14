شعبة الدخان: كميات السجائر المخزنة لدى التجار 3 أضعاف إنتاج الشركة الشرقية

كشف إبراهيم الإمبابى رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أن إحدى شركات السجائر الشهيرة، قامت بقلب الهرم التوزيعي المعتاد فى توزيع السجائر، حيث بدأت بتوزيع منتجاتها إلى تجار التجزئة والسوبر ماركت ومحطات الوقود دون البيع في الوقت الحالي لتجار الجملة والموزعين.

وأوضح رئيس الشعبة فى تصريحات لـ “ صدى البلد” ، أن هذا الأمر من ضمن مقترحات الشعبة لضبط سوق السجائر.



وأضاف الإمبابى أن الشعبة اقترحت ضخ كميات السجائر التي تم ضبطها من قبل التجار المخالفين في محطات الوقود وطنية التابعة للدولة ليصبح المنتج منتشرا في الأسواق ومن ثم سيؤدي إلى تراجع الأسعار".

وعلق رئيس شعبة الدخان على تصريح رئيس شركة ايسترن كومباني للدخان بشأن ضخ كميات أكبر من السجائر لمواجهة ارتفاع الأسعار بالقول أن كميات السجائر المخزنة لدى التجار 3 أضعاف إنتاج الشركة الشرقية ".

وقال: "لو الشركة الشرقية للدخان زودت الإنتاج وبعتت المنتج لنفس التجار هنرجع لنفس الدائرة والنقطة صفر، لازم يغير سيستم البيع ولازم يعطي لتاجر التجزئة بدلا من التاجر الكبير لتوفير المنتج في السوق".