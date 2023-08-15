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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

خطة التخفيض بدأت| أسعار السجائر ستنخفض إلى هذا الرقم .. تفاصيل

صدى البلد

ارتفعت أسعار السجائر في الآونة الأخيرة بصورة غريبة، وهو الأمر الذي استغلت بعض المحال التجارية والأكشاك، ورفعت السعر بصورة مبالغ فيها، إلا أن شركة الشرقية للدخان كانت قد أكدت أنه لم تقع برفع الأسعار الرسمية لها.

قدرت شركة الشرقية للدخان نسبة المدخنين في البلاد، فأتضح أن نسبة المدخنين من الشعب المصري 18% من نسبة المدخنين، ومع التلاعب في الأسواق قررت الحكومة المصرية التدخل لحل أزمة ارتفاع الأسعار… 

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تدخل حكومي لضبط أسعار السجائر  

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نشاط عمل شركة الشرقية للدخان، موجهًا بزيادة أوامر توريد المواد الخام من التبغ اللازم لصناعة السجائر، وهو الأمر الذي يٌسهم بدوره في حجم الإنتاج اليومي وإتاحة المزيد من المعروض في محاولة لاستقرار السوق وضبط أسعار السجائر.

وكان اجتماع مجلس الوزراء، الذي تم عقده، أمس الإثنين، في مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، قد ناقش استعدادات الحكومة لزيادة الاعتمادات المستندية الخاصة بشركة الشرقية للدخان، لزيادة كميات الإنتاج اليومية من السجائر.

استقرار اسعار السجائر في الأسواق

 شهدت أسعار السجائر استقرار ملحوظًا في الأسواق على مدار اليومين الماضيين، ومن المتوقع بعد التحركات التي قام بها مجلس الوزراء، والشركة الشرقية للدخان، أن تعود أسعار السجائر إلى طبيعتها في فترة تتراوح ما بين 3 إلى 4 أسعابيع، وذلك وفقًا لما أوضحه هاني أمان الرئيس التنفيذي لـ شركة الشرقية للدخان « إيسترن كومباني»، في لقاء تليفزيوني.

خطة تخفيف أسعار السجائر في مصر  

اتخذت شركة الشرقية للدخان بعد الإجراءات الهامة من أجل ضبط السوق، وخفض أسعار السجائر مرة أخرى، منها: 

  • طرح كميات إضافية في السوق بداية من الأسبوع المقبل، حيث سيتم طرح ما يقرب من 150 مليون سيجارة في اليوم، أي 8 ملايين علبة سجائر، بزيادة نحو 20-30 % عما يتم طرحه حاليًا في الأسواق.
  • التلواصل مع الجهات الرقابية بكل مبيعات الشركة وقوائم الأسعار والتجار والكميات التي تورد إليهم من أجل مراقبة الأسواق.
  • مناشدة «  أمان» المستهلكين ضرورة تغيير عاداتهم وعدم التكالب على الشراء والتخزين الذي يزيد من الضغط على الأسواق ورفع الأسعار.

أسعار السجائر في الفترة القادمة 

تتوقع شركة الشرقية للدخان أن تساهم الاجراءات التي اتخذها على إعادة أسعار السجائر إلى أسعارها الرسمية، أو على الأقل تكون أسعارها أعلى من سعرها الرسمي بنحو 4 جنيهات على الأكثر.

أسعار السجائر الرسمية اليوم 

بلغ سعر أنواع: ( كليوباترا كوين سوفت/ كليوباترا بوكس أبيض/ كليوباترا بلاك ليبول /كليوباترا سوبر ستار / مونديال سويتش منتول /مونديال أحمر /مونديال أزرق / مونديال لايت/ بلمونت / بوسطن)  24 جنيهًا ، ونوعي ( بال مال / و فايسروي) 35 جنيهًا

 

أسعار السجائر الشرقية للدخان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أسعار السجائر الرسمية اليوم كليوباترا مونديال بال مال

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