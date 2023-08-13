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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

هتترحل أم لا ؟.. تعرف على موعد اجازة المولد النبوي الشريف

صدى البلد

مع اقتراب ذكرى المولد النبوي الشريف، احتلت الصدارة خلال الساعات القليلة الماضية بحث الموظفون عن كون يوم الاحتفال بالمولد النبوي اجازة رسمية مدفوعة الأجر أم يوم عمل طبيعي، خاصة بعد انتشار أقاويل عن ترحيل موعد الاجازة، فما التفاصيل؟.. 

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موعد أجازة المولد البنوي 

يترقب الكثير من المواطنين موعد إجازة المولد النبوي الشريف للعام الحالي 2023، فمن المفترض أن يتزامن يوم الاحتفال بالمولد النبوي يوم الأربعاء  الموافق 12 ربيع أول، و 27 سبتمبر 2023، وهو إجازة رسمية للعاملين بالدولة، حسب ما حددت قائمة العطلات الرسمية للعام الجاري، إلا أنه جرت العادة على ترحيل الإجازات الرسمية التي تقتطع منتصف الأسبوع إلى نهايته، حتى يتمكن المواطنين من الحصول على إجازة طويلة.

من المنتظر أن يُعلن مجلس الوزراء عن موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023، وإذا كان سيتم ترحيلها إلى نهاية الأسبوع، وفقًا للعادة المتبعه أم سيتم احتساب العطلة يوم الأربعاء في موعدها.

حكم الاحتفال بالمولد النبوي 

تساءل الكثيرون عن حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، فأوضحت لجنة الفتوى في مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أنه لا يصح إيمان العبد حتى تتفوق محبة النبي - صلى الله عليه وسلم- في قلبه على كل ما يملك من حطام الدنيا، إذ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: « والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده» صحيح البخاري.

وكان مجمع البحوث الإسلامية قد أكد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن محبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تكون باتباع سنته، فقال تعالى: 

«  قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ» (آل عمران:31).

العطلات الرسمية لشهر سبتمبر 2023

من المتفرض وفقًا لجدول العطلات الرسمية للعام الميلاد الجاري 2023، أن يكون هناك 8 أيام عطلات رسمية خلال شهر سبتمبر المقبل هم: 

- الجمعة 1 سبتمبر 2023

- السبت 2 سبتمبر 2023

- الجمعة 8 سبتمبر 2023

- السبت 9 سبتمبر 2023

- الجمعة 15 سبتمبر 2023

- السبت 16 سبتمبر 2023

- الجمعة 22 سبتمبر 2023

- السبت 23 سبتمبر 2023

- الجمعة 29 سبتمبر 2023

- السبت 30 سبتمبر 2023

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