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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هل انفصل معز مسعود وحلا شيحة؟ حكاية صورة تؤكد وردود تُحير

حلا شيحة ومعز مسعود
حلا شيحة ومعز مسعود

عادة ما يثير الثنائي المنتج والداعية معز مسعود وزوجته الفنانة المعتزلة حلا شيحة الجدل حول علاقتهما بمجرد ظهورهما عبر وسائل الإعلام. 

وفي أحدث ظهور لـ معز مسعود ظهر بدون ارتداء خاتم الزواج «الدبلة»، وبمجرد سؤاله تهرب من الإجابة ولم يرد بالإيجاب أو النفي، فما حقيقه الأمر؟

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معز مسعود يظهر بدون الدبلة

بينما كان المنتج والداعية الإسلامي معز مسعود يحل ضيفًا في أحد اللقاءات التليفزيونية، ظهر وهو لا يرتدي خاتم الزواج الخاص به، وبمجرد أن سأله الإعلامي معتز الدمرداش عن حالته الإجتماعية في الوقت الحالي كان رده على غير المتوقع، حيث رد قائلاً: 

«مش بتكلم في حياتي الشخصية، أتحدث فقط عن دوري مع المجتمع العلمي والفكري، والأسئلة الوجودية، وإزاي أرد على ملحد إن ربنا موجود، إيه الحجج العقلية؟».

زواج معز مسعود وحلا شيحة

احتفل الداعية الإسلامي معز مسعود بزواجه من الفنانة حلا شيحة في فبراير عام 2021، حيث احتفلا بعقد قرانهما وسط تواجد أفراد الأسرتين، إلا أنه منذ عدة أشهر حذفت حلا صورهما وبدأت في الظهور بمفردها بصحبة أطفالها، دون أن تنفي أو تؤكد ما يتردد حولهما من شائعات انفصالهما عن بعضهما البعض.

حلا شيحة تثير الجدل..

عادة ما تثير الفنانة المعتزلة حلا الشيحة حيرة جمهورها بكثرة إعلانها عن اعتزالها التمثيل ثم عودتها إليه مرة أخرى، وارتداء الحجاب ثم خلعه ثم ارتداؤه مرة أخرى، حيث كانت المرة الأولى بعد تصوير فيلم “كامل الأوصاف” عام 2006، ثم ارتدت النقاب، وبعد ذلك خلعتهما وعادت للعمل الفني بعد مرور 13 عاما من خلال مسلسل “زلزال” مع الفنان محمد رمضان عام 2019، ثم مسلسل “خيانة عهد” مع النجمة يسرا.

شاركت حلا شيحة في فيلم “مش أنا” مع الفنان تامر حسني، ومن ثم هاجمته وبعض الفنانين والفن، لتبتعد عن الفن مرة أخرى بعد زواجها من الداعية الإسلامي والمنتج معز مسعود، لتعلن من جديد رغبتها في العودة للفن، ومنذ ذلك الحين وتتردد شائعات ما بين الانفصال والعودة بين الثنائي، إلا أنهما يتجاهلان تمامًا الرد على تلك الشائعات.

 

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