عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أكتب مكان الدفن بدل الفرح.. قصة فتاة أفجعت القلوب في نعي شقيقتها

صدى البلد

عادة ما نرى منشورات النعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فنشعر بالحزن والأسى على المتوفين، إلا أن إحدى الفتيات كتبت منشور نعي في شقيقتها أفجع قلب كل من قرأه، متمنيين لها أن تسكن جنات الفردوس، وأن يُدخل الله -عز وجل- السكينة والصبر على قلوب ذويها.. فماذا قالت الفتاة؟..

txt

الممنوع من العرض في دول كثيرة| تفاصيل ظهور موديل محجبة في فيلم باربي.. من هي؟

txt

جوزها جابلها مرسيدس في عيد ميلادها.. من هي الإعلامية غدير حسان ؟

الحزن يخيم على أهالي المنوفية 

مساء يوم الخميس الماضي، وبينما كانت الفتاة «إشراق بلال» على طريق «طملاي - شبين الكوم»، تعرضت لحادث أليم على الطريق، تسبب في أن لقيت مصرعها مع شخصين آخرين، وعلى الفور تم نقلها مع الآخرين إلى مستشى القصر بشبين الكوم.

وفور أن علم الأهالي بوقوع الحادث سادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي محافظة المنوفية، خاصة وأن الفتاة كانت عروس في مقتبل العمر، وما بين الحزن والبكاء ونويح النساء، انتظر أهالي المنطقة في الصباح الباكر خروج الجثامين من مستشفى القصر في شبين الكوم، لتشييعها إلى مثواها الأخير.

نعي فطر قلوب من قرأه

أثارت إحدى الفتيات حالة من الحزن والتعاطف الشديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في محافظة المنوفية، بعد ما قامت بنشر منشور نعي في شقيقتها البالغة من العمر 29 عام، من قرية جنزور التابعة لمركز بركة السبع بالمحافظة.

عبرت فتاة تُدعى إيناس عن حزنها الشديد بسبب فقدان شقيقتها بشكل مفاجئ، خلال منشور النعي الذي قامت بنشره عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دعت الله - عز وجل- أن يتغمد شقيقتها بواسع رحمته وأن يغفر لها.

وبكلمات مؤثرة كتبت إيناس في نعي شقيقتها إشراق جملة انهت بها حديثها قائلة:

 « بدل ما اكتب مكان الفرح في قاعة كذا بكتب مكان الدفنة.. الصبر يارب»، وهي الجملة التي سبب حزن شديد لكل من شاهد النعي، متمنيين للفقيدة الرحمة والمغفرة وأن يُدخل السكينة والصبر على قلوب أهلها.

مواقع التواصل الاجتماعي نعي عز وجل المنوفية إشراق بلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد 5 شهور من الثبات|مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن بالبنوك

العظمى تقفز إلى 43.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة والأرصاد تفجر مفاجأة

أعلى سعر عيار ذهب اليوم 13-8-2023

دعاء الغنى علمه النبي لفاطمة.. ردده كل يوم يرزقك من حيث لا تحتسب

تنسيق الجامعات 2023.. نتيجة المرحلة الأولى الآن على هذا الرابط

بشرى سارة لطلاب تنسيق الجامعات 2023 رياضة.. أماكن شاغرة للمرحلة الثانية بكليات القمة

شوبير يعلن عن عودة مهاجم الأهلي رسميا

تراجع قياسي في أسعار الذهب لأول مرة منذ شهور عالميا.. وتحول مفاجئ لعيار21

ترشيحاتنا

إطلاق نار على نقطة عسكرية إسرائيلية في جنين

مراته السبب.. شاب يحرق منزلا بداخله والده

عاش وحيدا ومات غريبا.. تفاصيل صادمة لوفاة خمسيني في مصيف جمصة

إصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين

كلمات مؤثرة.. سعد محمد لاعب الزمالك المصاب بالسرطان يعلن وصيته الأخيرة «فيديوجراف»

ناقد رياضي: الأندية الجماهيرية تعاني.. وبيراميدز يحتاج إدارة واعية للمنافسة على البطولات|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط ذهول المارة.. لحظات رعب عاشتها تلميذة أثناء عودتها من المدرسة بالهند

سعر خرافي| شاهد.. فستان ليلي أحمد زاهر في العلمين يشعل السوشيال ميديا

أبراج تتميز بخفة الدم والروح المرحة

فقدان الحماس والشعور بالإحباط.. كيف تتجنب الاحتراق الوظيفي؟

فيديو

وسط ذهول المارة.. لحظات رعب عاشتها تلميذة أثناء عودتها من المدرسة بالهند

جوزها قالها اقلعيه.. قصة المطربة حنان مع الحجاب

مرسيدس في عيد ميلادها .. من هي غدير حسان ؟ |فيديوجراف

من أجل الذهب .. لماذا تسعى الدول الكبرى للوصول إلى سطح القمر؟|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ