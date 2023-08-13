أكتب مكان الدفن بدل الفرح.. قصة فتاة أفجعت القلوب في نعي شقيقتها

عادة ما نرى منشورات النعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فنشعر بالحزن والأسى على المتوفين، إلا أن إحدى الفتيات كتبت منشور نعي في شقيقتها أفجع قلب كل من قرأه، متمنيين لها أن تسكن جنات الفردوس، وأن يُدخل الله -عز وجل- السكينة والصبر على قلوب ذويها.. فماذا قالت الفتاة؟..

الحزن يخيم على أهالي المنوفية

مساء يوم الخميس الماضي، وبينما كانت الفتاة «إشراق بلال» على طريق «طملاي - شبين الكوم»، تعرضت لحادث أليم على الطريق، تسبب في أن لقيت مصرعها مع شخصين آخرين، وعلى الفور تم نقلها مع الآخرين إلى مستشى القصر بشبين الكوم.

وفور أن علم الأهالي بوقوع الحادث سادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي محافظة المنوفية، خاصة وأن الفتاة كانت عروس في مقتبل العمر، وما بين الحزن والبكاء ونويح النساء، انتظر أهالي المنطقة في الصباح الباكر خروج الجثامين من مستشفى القصر في شبين الكوم، لتشييعها إلى مثواها الأخير.

نعي فطر قلوب من قرأه

أثارت إحدى الفتيات حالة من الحزن والتعاطف الشديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في محافظة المنوفية، بعد ما قامت بنشر منشور نعي في شقيقتها البالغة من العمر 29 عام، من قرية جنزور التابعة لمركز بركة السبع بالمحافظة.

عبرت فتاة تُدعى إيناس عن حزنها الشديد بسبب فقدان شقيقتها بشكل مفاجئ، خلال منشور النعي الذي قامت بنشره عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دعت الله - عز وجل- أن يتغمد شقيقتها بواسع رحمته وأن يغفر لها.

وبكلمات مؤثرة كتبت إيناس في نعي شقيقتها إشراق جملة انهت بها حديثها قائلة:

« بدل ما اكتب مكان الفرح في قاعة كذا بكتب مكان الدفنة.. الصبر يارب»، وهي الجملة التي سبب حزن شديد لكل من شاهد النعي، متمنيين للفقيدة الرحمة والمغفرة وأن يُدخل السكينة والصبر على قلوب أهلها.