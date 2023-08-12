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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الممنوع من العرض في دول كثيرة| تفاصيل ظهور موديل محجبة في فيلم باربي.. من هي؟

صدى البلد

أثار فيلم «باربي» حالة من الجدل الواسع في الدول العربية، وتم تأجيل عرضه في بعض الدول،بسبب بعض المشاهد الرومانسية التي وصفها البعض بأنها مبالغ فيها بين بطلي الفيلم « باربي وكين»، إلا أنه وخلال مشاهد الفيلم تظهر  موديل محجبة في الفيلم.. من هي؟

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باربي المسلمة بالحجاب

ظهرت عارضة الأزياء البريطانية الباكستانية أمينة علي في فيلم باربي، لتلعب دور باربي المسلمة المحجبة في الفيلم، هو الأمر الذي لاقى إقبالاً جماهيريًا كبيرًا من جمهور الفيلم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

اعتبر الكثيرين أن ظهور باربي محجبة في فيلم Barbie « فتاة الحجاب في فيلم باربي»، خطوة كبيرة نحو ارتفاع الوعي باختلاف الثقافات.

من هي فتاة الحجاب في فيلم باربي

قدمت عارضة الازياء البريطانية من أصل باكستاني أمينة علي، دور باربي المسلمة في مشهد قصير بعنوان « صف الباربي»، مع مجموعة من العارضات الآخريات اللواتي يقمن بدور باربي، حيث تم اكتشاف البالغة من العمر 24 عام من خلال وكالة «بام» لعرض الأزياء التي تهتم بالعارضات ذوات البشرة السمراء والآسيويات.

قصة فيلم باربي 

أنطلق فيلم باربي في الولايات المتحدة الأمريكية، بغطلالات مستوحاة من عالم العرائس الشهير باربي، وتدور أحداث الفيلم حول شخصية Barbie التي يتم طردها من عالم باربي لأن صفاتها أقل من المعايير المطلوبة، فتبدأ رحلتها في عالم البشر في محاولة للعثور على سعادتها الحقيقية.

هل يتم عرض فيلم باربي في مصر؟

كانت مجموعة سينمات فوكس في مصر، قد أعلنت عن تأجيل عرض فيلم Barbie إلى يوم 31 أغسطس المقبل، بعد ما كان من المقرر طرحه يوم 19 يوليو الماضي بالتوازي مع جميع السينمات العالمية.

باربي يقترب من كسر حاجز المليار دولار

نجح فيلم باربي Barbie في احتلاله التريند والسيطرة على شباك التذاكر بالولايات المتحدة الأمريكية، متجاوزًا 9510 ملايين دولار، وذلك خلال بداية أسبوعه الثالث في دور العرض السينمائي حول العالم،  ولا يتبقى سوى أيام قليلة ويكسر حاجة المليار دولار.

صعد فيلم باربي إلى المركز الثاني في قائمة أعلى أفلام تحقيقًا للإيرادات على مستوى العالم في 2023، بعد تفوقه على فيلم « Guardians of the Galaxy Vol. 3 » الذي تراجع إلى المركز الثالث بإيرادات تبلغ 845 مليون دولار، ليُصبح فيلم Barbie في مواجهة مباشرة مع فيلم المركز الأول «  The Super Mario Bros .Movie » والذي حقق إيرادات تتجاوز المليار دولار بـ 351 مليون دولار.

باربي المسلمة أمينة علي Barbie عارضة الازياء البريطانية قصة فيلم باربي

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الممنوع من العرض في دول كثيرة| تفاصيل ظهور موديل محجبة في فيلم باربي.. من هي؟

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