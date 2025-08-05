رئيس الحكومة اللبنانية: تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيده قبل نهاية العام

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، بعد اجتماع مجلس الوزراء في قصر بعبدا، أن المجلس قرر استكمال النقاش حول الورقة الأميركية في جلسة تعقد يوم الخميس المقبل، الواقع في 7 أغسطس، مشيرا إلى تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة لحصر السلاح بيده، على أن تعرض على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري، وتستكمل قبل نهاية العام الحالي.

وأكد سلام أن "الدولة اللبنانية ملتزمة بتنفيذ القرار الدولي 1701، وفق ما ورد في البيان الوزاري، مع تأكيد حق لبنان في الدفاع عن النفس في حال حصول أي اعتداء على أراضيه".

وفي تطوّر لافت، أعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أن وزيري "حزب الله" و"حركة أمل" انسحبا من الجلسة اعتراضا على قرار تكليف الجيش حصر السلاح، معتبرَين أن الخطوة "تتنافى مع مبدأ المقاومة وحقها المشروع".

وأشار مرقص إلى أن "الجيش اللبناني مطالب خلال هذا الشهر بتقديم خطة واضحة لحصر السلاح بيده، تمهيدًا لمناقشتها وإقرارها ضمن خارطة طريق وطنية شاملة".