عدوان اسرائيلي على جنوب لبنان وحزب الله يستعد لحرب جديدة | تفاصيل

أفادت مصادر لبنانية أن طائرات تابعة لجيش الاحتلال استهدفت غرفة وجرافة وآلية في محيط جبانة بلدة كفركلا جنوبي لبنان فجر اليوم.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، في وقت سابق أن حزب الله عقد سلسلة لقاءات مع وجهاء القرى الشيعية في جنوب لبنان خلال الأيام الأخيرة، في إطار الاستعداد لسيناريو حرب جديدة مع إسرائيل.

ووفقًا للمصادر، طلب الحزب من الوجهاء فتح المساجد وقاعات المناسبات أمام الأهالي والنازحين، تحسبًا لتجدد القتال.

يأتي هذا الحراك بالتزامن مع تزايد التحذيرات الأمريكية لحزب الله بضرورة نزع سلاحه جنوب نهر الليطاني، تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 1701 غير أن الحزب، حسب ما نقلته وسائل الإعلام، لا يبدي أي نية للاستجابة للضغوط، معتبرًا المهل الزمنية تأويلات سياسية لا تستند إلى أرضية واقعية.



استعدادات ميدانية وتشديدات أمنية



وأوضحت مصادر أمنية لبنانية أن حزب الله اتخذ إجراءات ميدانية صارمة في الجنوب، شملت توزيع معدات ولوجستيات على عدد من القرى، وتقييد استخدام الهواتف المحمولة بين عناصره تجنبا للاختراقات التقنية.

رُصدت تحركات داخلية تهدف إلى إعادة تأهيل بعض المراكز والمستودعات التي استهدفت في جولة القتال الأخيرة في سبتمبر 2024.