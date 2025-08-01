القاهرة الإخبارية في لبنان: تجهيزات لوجستية وتنظيم دقيق لتسهيل التصويت

قال أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية في بيروت، إنّ اللجنة الانتخابية في مقر السفارة المصرية بالعاصمة اللبنانية بيروت فتحت أبوابها صباح اليوم الجمعة أمام الناخبين المصريين المقيمين في لبنان للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025.

وأضاف خلال تصريحات مع الإعلامية منى عوكل، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن السفير المصري لدى لبنان، علاء موسى، حضر إلى مقر اللجنة واطلع على الإجراءات المتبعة قبل الإدلاء بصوته كمواطن مصري، وسط استعدادات مكثفة اتخذتها السفارة لتسهيل العملية الانتخابية.

وتابع، أنّ السفارة المصرية خصصت مداخل منفصلة للناخبين، كما تم تجهيز القاعة الانتخابية بكل الوسائل اللازمة لضمان انسيابية وسلاسة عملية التصويت.

ولفت إلى أن عددًا من أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية يتواجدون في اللجنة لتقديم الدعم الفني والخدمات الإجرائية للناخبين، فيما تم تعليق كافة المعاملات القنصلية اليوم لإتاحة المجال الكامل للمواطنين لممارسة حقهم الانتخابي.

وذكر، أنّ أن اللجنة ستظل مفتوحة حتى التاسعة مساءً، وستُستأنف العملية الانتخابية صباح اليوم التالي، الذي يُعد عطلة رسمية في لبنان، لإتاحة فرصة أكبر للمواطنين للإدلاء بأصواتهم.