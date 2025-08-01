سفير مصر بالإمارات: انطلاق منظم لانتخابات الشيوخ بأبوظبي وسط إقبال ووعي كبير من الجالية المصرية

انطلقت صباح اليوم الجمعة، عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمقر السفارة المصرية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وسط تنظيم دقيق واستعدادات لوجستية متكاملة.

وأكد السفير شريف عيسى، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الإمارات، أن اللجنة الانتخابية فتحت أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي، وسط إقبال واضح من المواطنين المصريين الذين توافدوا منذ اللحظات الأولى للإدلاء بأصواتهم.

وأوضح السفير، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة تصويت المصريين بالخارج، أن العملية الانتخابية تسير بهدوء وانتظام في ظل أجواء آمنة ومستقرة توفرها السلطات الإماراتية، مشيرًا إلى أن الناخبين يتسلمون ورقتي التصويت الخاصة بنظامي القوائم والفردي، ويُدلون بأصواتهم بسرية تامة خلف الستائر المخصصة لذلك، قبل وضع الأوراق في صناديق مغلقة يجري فرزها في نهاية اليوم الثاني للتصويت.

وأضاف أن العملية لا تعتمد على قوائم مسبقة للناخبين، بل يُسمح لكل مواطن مصري مقيم في الإمارات ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر مميكن يتضمن الرقم القومي، بالمشاركة بحرية كاملة. وأشاد السفير بوعي الناخبين، الذي ظهر جليًا في انتظامهم وسلاسة مشاركتهم منذ بدء التصويت.

وفيما يتعلق بالجانب الفني والتنظيمي، أكد السفير عيسى أن العملية مؤمنة بشكل محكم من خلال منظومة إلكترونية دقيقة، إذ يتم تحميل المستندات الخاصة بالعملية الانتخابية باستخدام رموز سرية تُرسل لرئيس اللجنة فقط، ولا يمكن فتحها إلا من خلال تلك الرموز، ما يعزز من ضمان سرية التصويت ونزاهة الإجراءات.

كما أشار إلى أن السفارة على تواصل مباشر ومستمر مع الهيئة الوطنية للانتخابات وغرفة العمليات بوزارة الخارجية عبر وسائل اتصال حديثة، تشمل أنظمة الحاسب الآلي، الاتصالات الهاتفية، وتطبيق "واتساب"، مؤكدًا أن الأمور تسير حتى اللحظة دون الحاجة إلى اتخاذ أي تدابير استثنائية.

وفي ختام تصريحاته، دعا السفير شريف عيسى أبناء الجالية المصرية في مختلف أنحاء دولة الإمارات إلى المشاركة الواسعة في هذا الاستحقاق الديمقراطي، مشددًا على أن التصويت يستمر يومي الجمعة والسبت من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، مؤكدًا أن هذه المشاركة تعكس روح الانتماء الوطني، وتسهم في تشكيل مجلس نيابي يُعبّر عن تطلعات المصريين في الداخل والخارج.