سفير مصر في الدنمارك: نتوقع زيادة الإقبال على انتخابات الشيوخ بعد صلاة الجمعة

قال السفير كريم شريف، سفير مصر في الدنمارك، إن مقر لجنة الانتخابات الخاصة بالمصريين بالخارج في الدنمارك يقع داخل السفارة المصرية في كوبنهاجن، معربًا عن توقعاته بأن الإقبال على التصويت سيزداد بعد صلاة الجمعة، بعد انطلاق العملية منذ الصباح.

وأوضح السفير شريف، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز» ، أن العملية الانتخابية تسير بشكل منظم وجميل، مع متابعة مستمرة من الناحية الفنية مع اللجنة الفنية للانتخابات في مصر لضمان عدم وجود أية مشاكل تقنية، خصوصًا في أنظمة الفتح الإلكتروني، لافتا: «هناك تواصل مستمر مع اللجنة الفنية لضمان سير العملية دون عقبات، ونحن جاهزون للتعامل مع أي طارئ».

فيما أكد السفير، أن اللجنة الانتخابية وفرت جميع المواد الانتخابية اللازمة، من استمارات للمرشحين يتم طباعتها وإعدادها بشكل مناسب، ووضعها في متناول الناخبين، كما تم إعداد خط سير واضح للناخبين، بداية من خطوات الإدلاء بالصوت، ووصولاً إلى وضع بطاقاتهم في الصناديق المخصصة.

وأشار السفير كريم شريف إلى أن هناك تنسيقًا دائمًا مع مكتب نائب وزير الخارجية لشؤون الهجر والمصريين في الخارج، السفير نبيل الحبشي، بالإضافة إلى متابعة مستمرة من اللجنة الانتخابية في مصر لضمان حسن سير العملية، قائلا: «نحرص على تطبيق كل الإجراءات التي تضمن حق المصريين بالخارج في المشاركة الديمقراطية بشكل يليق بمصر» .