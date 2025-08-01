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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ماجد سعد: 3 مقار لتصويت المصريين في ألمانيا بـ انتخابات الشيوخ

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

أعلن ماجد سعد، رئيس المنظمة المصرية الألمانية، عن تخصيص ثلاث مقار رئيسية لاستقبال المصريين المقيمين بألمانيا للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، موضحًا أن عملية التصويت ستُجرى في كل من برلين، هامبورج، وفرانكفورت، وهي المدن التي تضم المقار الرسمية للبعثات الدبلوماسية المصرية.

وقال سعد، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن التصويت سيبدأ من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، مع استراحة من الثالثة إلى الرابعة عصرًا. 

وأشار إلى أن يومي الجمعة والسبت يعدان فرصة مثالية لتعزيز مشاركة أبناء الجالية، لتزامنهما مع عطلة نهاية الأسبوع في ألمانيا.

وأكد أن هناك تنسيقا مستمرا بين قيادات الجالية والبعثات الدبلوماسية، لضمان تنظيم العملية الانتخابية بسلاسة، وتوفير الدعم الكامل للمشاركين، مشيدا بانضباط أبناء الجالية وحرصهم الدائم على تمثيل وطنهم بشكل مشرف في مختلف الاستحقاقات الوطنية.

مجلس الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ ألمانيا

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