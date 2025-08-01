مدير بيت العائلة المصرية بلندن: ضيق الوقت أربك الاستعداد لانتخابات الشيوخ

قال الدكتور مصطفى رجب، رئيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا ومدير بيت العائلة المصرية في لندن، إن الجالية المصرية في المملكة المتحدة تواجه تحديات كبيرة بشأن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، في مقدمتها ضعف التوعية وضيق الفترة الزمنية المتاحة للتحضير.

وأوضح رجب، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن الانتخابات جاءت دون تمهيد كافٍ أو حملات تعريفية مناسبة، ما أدى إلى حالة من الارتباك داخل الجالية، مؤكدًا أن عدم إخطارهم بمواعيد التصويت في وقت مبكر فاقم من الأزمة.

وأضاف أن أبناء الجالية حاولوا تدارك الأمر من خلال جهود تطوعية لتوعية المصريين بالخارج، حيث تم تنظيم لقاءات عبر تطبيق "زووم" مع عدد من المرشحين لتعريف الناخبين بهم وبأهدافهم، رغم ضيق الوقت المتاح.