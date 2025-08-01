انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج.. 31 لجنة فتحت أبوابها للتصويت حتى الآن

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن هناك 136 مقرا يستقبل المصريين بالخارج للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ في 119 دولة، مشيرا إلى أنه تم تجهيز المقرات بوسائل التقنية، وكل السفراء رؤساء اللجان قاموا بالإطلاع على قاعدة بيانات الناخبين، لكي يسهل على أي مصري مقيم بالخارج من الانتخاب بعد التأكد من وجود اسمهم في قاعدة بيانات الناخبين لاختيار من يمثله.

وأضاف «بنداري»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن أخر دولة فتحت لجان الانتخاب كانت أذربيجان منذ حوالي ساعة، لتصبح عدد اللجان التي فتحت أبوابها أمام الناخبين لبدء عملية التصويت 31 مقر، ويتبقى 105 مقر تُفتح تباعا.

وأكد، على جاهزية كل البعثات والقنصليات المصرية بالخارج بجميع التجهيزات لتصويت المصريين في انتخابات مجلس الشورى، متابعا أن طباعة أوراق العملية الانتخابية بيد كل سفير وفقا لأعداد الحضور والإقبال، موضحا أن أي مصري متواجد خارج جمهورية مصر العربية يمكنه التصويت من خلال بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري.

وتابع: «كل مقرات البعثات التي يُجرى بها الانتخابات بعنوانها متاحة على تطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات أو موقعها الإلكتروني».