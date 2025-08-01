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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الخارجية: التنسيق مع الوطنية للانتخابات لتأمين تصويت المصريين بالخارج

الانتخابات
الانتخابات
البهى عمرو

قال السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية لشؤون المصريين بالخارج، إن الفارق بين عدد الدول وعدد اللجان الانتخابية بالخارج يرجع إلى وجود أكثر من لجنة في بعض الدول، مثل التي تشهد تواجدًا كثيفًا للجاليات المصرية، مؤكدًا أن التنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات كان مستمرًا على مدار الأسابيع الماضية.

وأضاف حبشي، خلال لقاء على فضائية «إكسترا نيوز»، عقب المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن وزارة الخارجية شكّلت غرفة عمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية بالخارج على مدار الساعة، موضحًا أن هذه الغرفة تعمل بالتوازي مع الغرفة الرئيسية في مقر الهيئة الوطنية، وتظل على تواصل مباشر ومستمر مع جميع السفارات المصرية.

وأشار إلى أن فرق وزارة الخارجية وفّرت دعمًا فنيًا وتقنيًا كاملًا للسفارات، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية، خاصة في ظل فروق التوقيت بين الدول، ما تطلّب العمل خلال ساعات متأخرة من الليل لضمان سير العملية بسلاسة.

وفيما يخص إدارة العملية الانتخابية في السفارات، أوضح حبشي أن السفير بصفته رئيس البعثة، يتولى رئاسة اللجنة الانتخابية في السفارة، ويعاونه في ذلك عدد من الدبلوماسيين أو الإداريين التابعين لوزارة الخارجية، وتلتزم هذه اللجان بتنفيذ التعليمات الواردة من الهيئة الوطنية للانتخابات بدقة، بما في ذلك توقيتات فتح وغلق الصناديق وطباعة استمارات الاقتراع.

وختم نائب وزير الخارجية بالإشارة إلى أن السفارات تتلقى التعليمات لحظيًا، وتقوم بتنفيذها فور صدورها لضمان الالتزام الكامل بالضوابط والمعايير المعمول بها داخل مصر وخارجها.

السفير نبيل حبشي الهيئة الوطنية للانتخابات العملية الانتخابية السفارات المصرية

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