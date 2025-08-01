136 لجنة انتخابية بالخارج تستعد لاستقبال المصريين في انتخابات الشيوخ 2025

في إطار حرص وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج على ضمان مشاركة فعالة للمصريين بالخارج في الاستحقاقات الوطنية، استكملت البعثات الدبلوماسية والقنصليات المصرية حول العالم كافة الاستعدادات النهائية لاستقبال المواطنين المصريين يومى ١ و٢ أغسطس للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥، حيث تم توفير جميع التسهيلات اللازمة داخل مقار البعثات لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ويسر.

وقد تم تجهيز ١٣٦ لجنة انتخابية حول العالم لتغطية أكبر عدد ممكن من الجاليات المصرية بالخارج، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركة دون عناء أو مشقة، كما تم تجهيز غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وفي إطار الاستعدادات للانتخابات، كلف د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بتولى التنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات لإدارة ملف الانتخابات في الخارج، حيث تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع مسئولي الهيئة بمشاركة السفراء رؤساء البعثات المصرية بالخارج، الذين يشرفون على اللجان الانتخابية الفرعية بالخارج، تم خلالها استعراض الإجراءات التنظيمية لتصويت المصريين في الخارج، وممارسة حقهم الدستوري في المشاركة السياسية.