انتخابات الشيوخ.. بدء عملية تصويت المصريين بماليزيا وسنغافورة والصين

فتحت سفارات مصر ببكين وكوالالمبور وسنغافورة أبوابها، صباح اليوم الجمعة، في التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، أمام المواطنين من أبناء الجالية المصرية؛ للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥ التي تستمر لمدة يومين في الخارج.

وتستمر عملية الاقتراع اليوم حتى الساعة التاسعة مساء ( بتوقيت كل دولة).

وكانت سفارات وقنصليات مصر بالخارج قد انتهت من كافة الاستعدادات الفنية واللوجيستية لاستقبال الناخبين وتزويد اللجنة بكافة التسهيلات؛ للتيسير على المواطنين عملية الإدلاء بأصواتهم فى ١٣٦ لجنة انتخابية موزعة على ١١٧ دولة.

