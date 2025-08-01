سفير مصر بنيوزيلندا: الجالية محدودة.. ولدينا لجنة انتخابية واحدة

قال السفير جورج عازر، سفير مصر لدى نيوزيلندا، إن الجالية المصرية هناك تُعد من الجاليات الصغيرة، ويُقدَّر عدد أفرادها بنحو 5000 شخص، موضحًا أن التصويت في الانتخابات الجارية يتم من خلال لجنة واحدة فقط داخل مقر السفارة بالعاصمة ويلينجتون، نظرًا لقلة عدد المواطنين مقارنة بدول أخرى.

وأضاف عازر، في مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، أن فتح اللجنة تزامن مع لقاء افتراضي ضم ممثلين عن الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية، للاطمئنان على جهوزية السفارة واستعداداتها، مشيرًا إلى أن اليوم الانتخابي تزامن مع يوم عمل رسمي، ما يُتوقع معه زيادة الإقبال عقب انتهاء ساعات العمل.

وأشار إلى أن السفارة استعدت بشكل مبكر على مدار الأسابيع الماضية، من خلال تدريب العاملين وتوزيع المهام بدقة، وتوضيح آليات التصويت للمواطنين، خاصة ما يتعلق بالنظام الفردي ونظام القوائم، وطبيعة الأوراق المطلوبة، واستخدام النظام الإلكتروني الذي أُعد بكفاءة عالية وسهولة في الاستخدام.

ونوّه السفير بوجود تنسيق مستمر مع الهيئة الوطنية للانتخابات والخارجية المصرية، رغم فارق التوقيت الذي يصل إلى 9 ساعات، مؤكدًا أن فرق الدعم الفني كانت تٌتابع مع السفارة على مدار اليوم، وتستجيب لأي استفسارات بشكل فوري.

كما لفت إلى صعوبة تحديد العدد الدقيق للمواطنين الذين يحق لهم التصويت، نظرًا لأن ليس جميع المصريين في نيوزيلندا مٌسجلون لدى السفارة، مٌشيدًا في الوقت نفسه بجٌهود التواصل مع رٌموز الجالية لدعوتهم للمشاركة وحث الآخرين على الحضور والإدلاء بأصواتهم.