انتخابات الشيوخ.. دعم فني وتقني بالسفارات المصرية لتيسير التصويت بالخارج

قال السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية لشؤون المصريين بالخارج، إن الوزارة وفرت دعما فنيا وتقنيا كاملا لجميع السفارات بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، لضمان انسيابية العملية الانتخابية، خاصة في ظل اختلاف فروق التوقيت بين الدول.

وأوضح حبشي خلال حواره على قناة إكسترا نيوز، أن فرق العمل بوزارة الخارجية اضطرت للعمل لساعات متأخرة من الليل لمتابعة سير التصويت في بعض الدول، بما يضمن تغطية الفوارق الزمنية وراحة المواطنين.

وأشار إلى أن السفير في كل دولة، باعتباره رئيس البعثة الدبلوماسية، يترأس اللجنة الانتخابية بالسفارة، ويعاونه عدد من الدبلوماسيين والإداريين، في إطار الالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة عن الهيئة الوطنية، بما يشمل توقيتات التصويت وطباعة استمارات الاقتراع.

وأكد أن السفارات تتلقى التعليمات بشكل لحظي من الهيئة وتقوم بتنفيذها فورا، بما يضمن الالتزام التام بالقواعد المنظمة للعملية الانتخابية داخل مصر وخارجها.