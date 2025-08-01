الأمين العام لمجلس الشيوخ يكشف موعد بدء أولى جلسات دور الانعقاد الجديد

قال المستشار محمود عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ إن حفل استقبال النواب الدورة الماضية استمر يومان للأعضاء الجدد، وبالنسبة للأعضاء المعينين تأخرت نتيجة الأسماء، وتم الإخطار قبل الجلسة بيوم أو يومان، وكانت قد انتهت مراسم استقبال الأعضاء المنتخبين.

الفصل التشريعي

وأضاف الأمين العام لمجلس الشيوخ خلال حوار تليفزيوني ببرنامج «90 دقيقة» والمذاع عبر قناة «المحور» أن الدستور ينص على أن الفصل التشريعي 5 سنوات تبدأ من أولى جلساته، وأول جلسة لهذا الفصل الذي قرب على الانتهاء كانت يوم 18 أكتوبر عام 2020، وبالتالي تنتهي مدة الفصل الحالي يوم 17 أكتوبر المقبل، ويبدأ الفصل الجديد 18 أكتوبر المقبل، ويتوقف تحديد الموعد على قرار رئيس الجمهورية الذي يحدده في دعوة المجلس للانعقاد.



وأشار إلى أن مجلس الشيوخ بدأ قويا، واختار النواب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيسا للمجلس، الذي بدأ مهامه القانونية نائبا للنائب العام ثم قاضيا بمجلس الدولة، وبعدها قاضي بالمحكمة الدستورية العليا ثم رئيسا لها وبعدها رئاسة حزب مستقبل وطن، واختتم الأمر برئاسته مجلس الشيوخ.