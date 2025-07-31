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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأمين العام لمجلس الشيوخ يكشف مراحل استقبال النواب الجدد

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
محمد البدوي

قال المستشار محمود عثمان الأمين العام لمجلس الشيوخ إن الدولة المصرية أخذت كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لإجراء الانتخابات المقبلة، وذلك لاختيار الأعضاء المنتخبين لمجلس الشيوخ سواء بالقائمة أو بنظام الفردي.

 إقامة حفل استقبال للأعضاء

وأضاف الأمين العام لمجلس الشيوخ خلال حوار تليفزيوني ببرنامج «90 دقيقة» والمذاع عبر قناة «المحور» أنه جرى العرف البرلماني أنه عقب انتهاء الانتخابات وإعلان النتيجة يبدأ المجلس في إقامة حفل استقبال للأعضاء الجدد، ومن الآن بدأت عمليات تشكيل اللجان لاستقبال الأعضاء من الموظفين.

تجميع المعلومات

وأكد «عثمان» أنه يتم الحصول على النتيجة من الهيئة الوطنية للانتخابات وبناء عليه يتم تجميع المعلومات وتبدأ عمليات إعداد العضوية.

وأشار إلى أنه بناء على المعلومات التي يتم الحصول عليها من الهيئة الوطنية للانتخابات يتم تكليف مركز المعلومات بعمل دليل إلكتروني للأعضاء، والتي تتمثل في بيانات العضو وصفته الانتخابية وكل ما يتعلم بمؤهلاته ووظيفته السابقة وغيرها.

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