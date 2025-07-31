الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على البقاع شرقي لبنان

أفاد مراسل قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارات عنيفة على محيط السلسلة الشرقية بالبقاع شرقي لبنان.

وفي وقت سابق، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، خلال احتفالات عيد الجيش، إن لبنان بحاجة إلى استعادة دولة تحمي جميع المواطنين دون استقواء أي فئة بالخارج.

وأكد عون أن حماية الوطن تتطلب وحدة الصف، مشددًا على أن الولاء يجب أن يكون للدولة وحدها بعيدًا عن أي تأثيرات خارجية.

وأضاف في كلمته: “علينا جميعًا الوقوف خلف الجيش”، مؤكدًا أن الجيش اللبناني هو الحامي الحقيقي للسيادة الوطنية، داعيًا كل اللبنانيين إلى دعم المؤسسة العسكرية والوقوف خلفها في مهمتها الوطنية.