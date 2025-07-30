سموتريتش: القرى المدمرة في جنوب لبنان لن يعاد بناؤها

أكد وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش ان القرى التي دمرها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان لن يعاد بناؤها.

وشدد الوزير الاسرائيلي ان جيش الاحتلال لن ينحسب من النقاط الـ5 في جنوبي لبنان ، مشيرا الي ان سكان الشمال لن يروا حزب الله على الأسوار بعد الآن.

وختم سموتريتش تصريحاته بالقول : هناك احتمال كبير بأن سلاح حزب الله دمّر فعليّاً وخامنئي تخلّى عنه



وفي وقت لاحق ؛ زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل قيادي في حزب الله في بلدة جنوبي لبنان.

وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه "قتل قياديا في مقر قطاع بنت جبيل التابع لحزب الله ويدعى علي عبد القادر إسماعيل".

وكانت وسائل إعلام لبنانية قد أفادت باستهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة الطويري جنوبي لبنان، كما أشارت إلى شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة على طريق عام طويري صريفا جنوبي لبنان.