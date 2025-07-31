الرئيس اللبناني: نريد استعادة دولة تحمي الجميع دون استقواء أي فئة بالخارج

قال الرئيس اللبناني جوزبف عون ، خلال احتفالات عيد الجيش، إن لبنان بحاجة إلى استعادة دولة تحمي جميع المواطنين دون استقواء أي فئة بالخارج.

نريد دولة تحمي الجميع بدون استقواء خارجي

وأكد عون أن حماية الوطن تتطلب وحدة الصف، مشددًا على أن الولاء يجب أن يكون للدولة وحدها بعيدًا عن أي تأثيرات خارجية.

وأضاف في كلمته: “علينا جميعًا الوقوف خلف الجيش”، مؤكدًا أن الجيش اللبناني هو الحامي الحقيقي للسيادة الوطنية، داعيًا كل اللبنانيين إلى دعم المؤسسة العسكرية والوقوف خلفها في مهمتها الوطنية.

واستعرض الرئيس اللبناني واقع الانتهاكات التي تتعرض لها البلاد، مشيرًا إلى أن إسرائيل انتهكت السيادة اللبنانية آلاف المرات بعد وقف إطلاق النار، وارتكبت أعمالًا أدت إلى مقتل مئات المواطنين، مؤكداً أن حماية لبنان تتطلب تعزيز قدرات الجيش وحماية أراضيه.