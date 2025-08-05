قنبلة صوتية .. عدوان إسرائيلي جديد على جنوب لبنان

ألقت طائرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي قنبلة صوتية بالقرب من حفارة في حي الكساير في بلدة ميس الجبل جنوبي البلاد.

وفي وقت سابق ؛ أكدت وزارة الصحة اللبنانية، إصابة اثنين في غارة إسرائيلية على بلدة الخيام جنوبي لبنان، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام ان معرفة حقيقة انفجار مرفأ بيروت ومحاسبة المتورطين قضية وطنية جامعة، مشيرا إلي ان المطالبة بالعدالة في تفجير مرفأ بيروت تؤمن بناء الدولة العادلة، مضيفا "يجب أن نحدد طبيعة البلد الذي نريد أن نعيش فيه".

وقال سلام ايضا في تصريحات له: لا سيادة بلا محاسبة ولا دولة قانون بلا محاسبة ولا تسوية على حساب تحقيق العدالة، وثقافة الانفلات من العقاب هي التي كرست غياب الدولة.

وأضاف سلام: يجب فرض سيطرتنا على كامل أراضينا بقواتنا الذاتية حصرا.