رئيس وزراء لبنان: قرار حصر السلاح بيد الدولة لا رجوع عنه

أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام ان معرفة حقيقة انفجار مرفأ بيروت ومحاسبة المتورطين قضية وطنية جامعة، مشيرا إلي ان المطالبة بالعدالة في تفجير مرفأ بيروت تؤمن بناء الدولة العادلة، مضيفا "يجب أن نحدد طبيعة البلد الذي نريد أن نعيش فيه".

وقال سلام ايضا في تصريحات له: لا سيادة بلا محاسبة ولا دولة قانون بلا محاسبة ولا تسوية على حساب تحقيق العدالة، وثقافة الانفلات من العقاب هي التي كرست غياب الدولة.

وأضاف سلام: يجب فرض سيطرتنا على كامل أراضينا بقواتنا الذاتية حصرا.

وختم رئيس الحكومة اللبنانية تصريحاته، قائلا: قرار حصر السلاح بيد الدولة لا رجوع عنه.