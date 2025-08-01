نواف سلام: لا إنقاذ للبنان إلا بالعمل الجاد على حصر السلاح في يد الجيش

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن رئيس الوزراء اللبناني، قال إنه لا إنقاذ للبنان إلا بالعمل الجاد على حصر السلاح في يد الجيش.

وفي وقت سابق أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أن حكومته تحمي لبنان بعدم الانجرار لأي مغامرة جديدة ويهمنا استقرار سوريا.

وقال رئيس الوزراء اللبناني إن المطلوب تسليم السلاح للدولة اللبنانية بدلا من أن تقصفه إسرائيل، مضيفا أنه سيلتقي برئيس البرلمان اللبناني نبيه بري لمناقشة ورقة المبعوث الأمريكي توم براك والرد عليها.

ولفت سلام إلى أن هناك مخاوف من التصعيد ويجب الانخراط بورقة براك مع تحسينها، كاشفا أن المبعوث الأمريكي آت إلى لبنان الأسبوع المقبل، والورقة التي قدمها هي مجموعة من الأفكار المتعلقة بتنفيذ إعلان ترتيبات وقف الأعمال العدائية، الذي تبنته الحكومة السّابقة، وأكدت حكومتنا التزام لبنان بها.