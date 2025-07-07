نواف سلام يشدد على ضرورة انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية

قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن المبعوث الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط قدم ورقة لتنفيذ آليات اتفاق وقف الأعمال العدائية.

بسط سيادة الدولة اللبنانية

وأضاف رئيس الحكومة اللبنانية خلال مؤتمر صحفي أذاعته قناة “القاهرة الإخبارية” أن البيان الذي صوت عليه نواب حزب الله كان يتحدث عن حصرية السلاح وبسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، واستعادة قرار الحرب والسلم.

وأشار إلى أنه تم تقديم مجموعة من الأفكار للمبعوث الأمريكي لتنفيذ وقف الأعمال العدائية، مشددا على ضرورة انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي اللبنانية.

من جانب آخر؛ قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إن المبعوث الأميركي الخاص توماس براك يواصل لقاءاته مع كبار المسؤولين اللبنانيين في إطار جهود الوساطة الأميركية لإعادة الاستقرار إلى لبنان، مضيفًا أن اللقاء الجاري حاليًا يجمع بين براك ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في مقر السراي الحكومي بوسط العاصمة.

