جريمة هزت المهندسين .. إنهاء حياة طفل بطريقة بشعة في سوبر ماركت| السبب صادم

أثارت واقعة مق.تل طفل فى المهندسين داخل سوبر ماركت ضجة كبيرة خلال الساعات الماضية حيث تم فصل رأسه عن جسده بأداة حادة.

شهد شارع البطل أحمد عبد العزيز فى المهندسين كارثة مأساوية اليوم حيث تم قتل طفل صغير بعمر 12 سنة تقريا داخل محل سوبر ماركت بالة حادة وتم فصل رأسه عن جسده بشكل مفاجئ بدون شجار أو خلاف أو أى تصرف يدفع الجاني لارتكاب هذه الجريمة مما جعل البعض يخمن أن مقتل طفل المهندسين كان نتيجة تناول المخدرات ولكن التحقيقات أثبتت أن السبب مختلف.

مكان وقوع الجريمة

تفاصيل مقتل طفل المهندسين

كان الطفل الذي يبلغ من العمر 12 سنة تقريبا ، يعمل فى محل سوبر ماركت بشارع عبد المنعم رياض المتفرع من البطل أحمد عبد العزيز ، وقبل الجريمة بثوان معدودة كان يجلس طفل المهندسين مع زملائه فى العمل داخل السوبر ماركت يتناولون الطعام وفجأة دخل زبون يعمل فى محل كوافير قريب من المحل فسارع الطفل نحوه ليساعده فى شراء الطلبات التى يريدها ولكنه تفاجأ بطعات موجه له بألة حادة وتم فصل رأسه عن جسده فى مشهد مرعب جعله فارق الحياة فى الحال وسط تجمد زملائه من الصدمة.

وفور مقتل طفل المهندسين قام زملائه والاشخاص المتواجدين بالقرب من محل السوبر ماركت بالهرولة وراء الجاني عند هروبه حتى تمكنوا من الإمساك به وتسليمه للشرطة لنيل جزاءه والتحقيق معه.

وبعد القبض على المتهم أمر اللواء محمد مجدى أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن الجيزة بإخطار النيابة التى تولت التحقيق.

سبب مقتل طفل المهندسين

كشفت التحقيقات الأمنية سبب مقتل طفل داخل سوبر ماركت بشارع عبد المنعم رياض المتفرع من منطقة المهندسين بالدقى بهذه الطريقة البشعة، حيث تبين أنه لا توجد علاقة بينه وبين المجنى عليه ولكنه يعاني من مرض نفسي.



وبينت تحقيقات أجهزة الأمن بالجيزة أن المتهم يدعى محمود (35 عامًا) وقد سبق اتهامه من قبل في عدة قضايا ويعمل بمحل كوافير وأنه مريض نفسيًا ولا توجد صلة بينه وبين الضحية وتم إلقاء القبض عليه.

ويستمع رجال المباحث إلى أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات في الواقعة.