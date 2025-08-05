قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما حكم الصلاة على الميت الذي عليه دين؟.. الإفتاء توضح
مصر رقم واحد | تركي آل الشيخ يُفاجئ الجميع بقرارات جديدة حول موسم الرياض القادم
بورصة الدواجن | تحرك أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق الآن
النار تلاحق المصطافين .. إسبانيا تُخلي شواطئها مع اندلاع حريق هائل
أحمد بلال: لقب الدوري سينحصر بين الأهلي وبيراميدز.. والزمالك خارج المنافسة
وداعًا ملاك الثانوية.. الفيوم تودّع «سلمى» في صمت مُوجع والسوشيال ميديا تنتفض
رواندا توافق على استقبال ما يصل إلى 250 مهاجرًا من الولايات المتحدة
خلال نصف ساعة | تفاصيل استخراج البطاقة الشخصية 2025
سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
الفرق بين الفجر الصادق والكاذب .. الإفتاء توضح
ضغوط زملكاوية لضم أحمد عيد.. وتصعيد موهبة جديدة لحل أزمة الظهير الأيمن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

جريمة هزت المهندسين .. إنهاء حياة طفل بطريقة بشعة في سوبر ماركت| السبب صادم

مقتل طفل
مقتل طفل
اسماء محمد

أثارت واقعة مق.تل طفل فى المهندسين داخل سوبر ماركت ضجة كبيرة خلال الساعات الماضية حيث تم فصل رأسه عن جسده بأداة حادة.

شهد شارع البطل أحمد عبد العزيز فى المهندسين كارثة مأساوية اليوم حيث تم قتل طفل صغير بعمر 12 سنة تقريا داخل محل سوبر ماركت بالة حادة وتم فصل رأسه عن جسده بشكل مفاجئ بدون شجار أو خلاف أو أى تصرف يدفع الجاني لارتكاب هذه الجريمة مما جعل البعض يخمن أن مقتل طفل المهندسين كان نتيجة تناول المخدرات ولكن التحقيقات أثبتت أن السبب مختلف.

مكان وقوع الجريمة 

تفاصيل مقتل طفل المهندسين

 

كان الطفل الذي يبلغ من العمر 12 سنة تقريبا ، يعمل فى محل سوبر ماركت بشارع عبد المنعم رياض المتفرع من البطل أحمد عبد العزيز ، وقبل الجريمة بثوان معدودة كان يجلس طفل المهندسين مع زملائه فى العمل داخل السوبر ماركت يتناولون الطعام وفجأة دخل زبون يعمل فى محل كوافير قريب من المحل فسارع الطفل نحوه ليساعده فى شراء الطلبات التى يريدها ولكنه تفاجأ بطعات موجه له بألة حادة وتم فصل رأسه عن جسده فى مشهد مرعب جعله فارق الحياة فى الحال وسط تجمد زملائه من الصدمة.

وفور مقتل طفل المهندسين قام زملائه والاشخاص المتواجدين بالقرب من محل السوبر ماركت بالهرولة وراء الجاني عند هروبه حتى تمكنوا من الإمساك به وتسليمه للشرطة لنيل جزاءه والتحقيق معه.

وبعد القبض على المتهم أمر اللواء محمد مجدى أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن الجيزة بإخطار النيابة التى تولت التحقيق.

سبب مقتل طفل المهندسين 

كشفت التحقيقات الأمنية سبب مقتل طفل داخل سوبر ماركت بشارع عبد المنعم رياض المتفرع من منطقة المهندسين بالدقى بهذه الطريقة البشعة، حيث تبين أنه لا توجد علاقة بينه وبين المجنى عليه ولكنه يعاني من مرض نفسي.


وبينت تحقيقات أجهزة الأمن بالجيزة أن المتهم يدعى محمود (35 عامًا) وقد سبق اتهامه من قبل في عدة قضايا ويعمل بمحل كوافير وأنه مريض نفسيًا ولا توجد صلة بينه وبين الضحية وتم إلقاء القبض عليه.

ويستمع رجال المباحث إلى أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات في الواقعة. 

طفل المهندسين مقتل طفل المهندسين سوبر ماركت من هو قاتل طفل المهندسين نحر طفل المهندسين قتل طفل داخل سوبر ماركت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطالبة المتوفية

وفاة طالبة ثانوي في حادث أليم.. وإدارتها التعليمية تنعيها ببيان

مسرح الجريمة

أنهى حياته شاب.. ننشر لحظة نقل جثمان صغير المهندسين لمشرحة زينهم.. فيديو

المحكمة الدستورية

قرار عاجل في دعوى عدم دستورية فقرة بقانون الإيجار القديم بشأن حالات الطرد

إبراهيم شيكا

أرملة إبراهيم شيكا تخرج عن صمتها.. وتكشف السبب الحقيقي للوفاة

المولد النبوي الشريف 2025

قريباً.. 3 أيام إجازة المولد النبوي 2025

سلمي محمد وصفي

وداعًا ملاك الثانوية.. الفيوم تودّع «سلمى» في صمت مُوجع والسوشيال ميديا تنتفض

الدولار

رسميا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

مسرح الجريمة

خاص| كان بيلعب ومبسوط .. الظهور الأخير لـ «عبدالرحمن» صغير سوبر ماركت المهندسين قبل رحيله بـ دقائق .. فيديو

ترشيحاتنا

ارشيفية

مشادة تتحوّل إلى جريمة بشعة في الجيزة.. والضحية صبي في عمر الزهور

أرشيفية

تفاصيل جديدة بشأن سائق ميكروباص اعتدى على سيدة وزوجها أعلى الدائري بالجيزة

حريق

بدون إصابات.. حريق يلتهم مخزن زيوت في المرج

بالصور

دراسة تحذر: استخدام الهاتف الذكي في سن مبكرة يُدمّر الصحة النفسية للأطفال

مخاطر إستخدام الهواتف الذكية في سن مبكرة
مخاطر إستخدام الهواتف الذكية في سن مبكرة
مخاطر إستخدام الهواتف الذكية في سن مبكرة

دراسة صادمة.. المشروبات الغازية الدايت ترفع السكر في الدم

مخاطر شرب المشروبات الغازية الدايت
مخاطر شرب المشروبات الغازية الدايت
مخاطر شرب المشروبات الغازية الدايت

اقترب المولد النبوي 2025.. تعلمي طريقة السمسمية في المنزل بأقل التكاليف

طريقة عمل السمسمية
طريقة عمل السمسمية
طريقة عمل السمسمية

رغم فوائده.. هؤلاء الأشخاص عليهم تجنب شرب ماء الليمون

أشخاص ممنوعين من شرب ماء الليمون
أشخاص ممنوعين من شرب ماء الليمون
أشخاص ممنوعين من شرب ماء الليمون

فيديو

مصطفي كامل وراغب علامة

بادل المعجبة الحضن|مصطفي كامل يعلق عن أزمة راغب علامة ونقابة المهن الموسيقية |فيديو

مسرح الجريمة

خاص| كان بيلعب ومبسوط .. الظهور الأخير لـ «عبدالرحمن» صغير سوبر ماركت المهندسين قبل رحيله بـ دقائق .. فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بعد التصديق عليه.. إزاي تحسب الزيادة في قانون الإيجار القديم؟

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

موعد رفع القيمة الإيجارية بعد التصديق على قانون الإيجار القديم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد