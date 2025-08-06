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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

جريمة الحي الراقي .. النيابة تأمر بتشريح جثمان صغير المهندسين

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

انتدبت النيابة العامة بشمال الجيزة الطب الشرعي لتشريح جثة الطفل عبد الرحمن، ضحية جريمة المهندسين، بعد ذبحــ.ـه داخل سوبر ماركت على يد "كوافير" حريمي، دون أي مقدمات.

وكلفت النيابة الطبيب الشرعي بتحديد سبب وتوقيت الوفاة والأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وصرحت بدفن الجثمان عقب الانتهاء من التشريح وتسليمه لذوي الطفل.

وقررت النيابة تحريز كافة كاميرات المراقبة الخاصة بالسوبر ماركت – مسرح الجريمة – وفي محيطه، لتفريغها والوقوف على ملابسات الواقعة، ومعرفة دوافع المتهم في ارتكاب الجريمة.

وقال عدد من شهود العيان إن المتهم، الذي نحر طفل المهندسين داخل السوبر ماركت، فرّ هاربًا بعد تسديد عدة طعنات له في الرقبة.

وذكر الأهالي أنهم، عقب مطاردتهم للمتهم والإمساك به، لاحظوا أنه ظل يردد كلمتين فقط، قائلًا: "غصب عني.. معلش".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد آخر لحظات في حياة الطفل، حيث ظهر وهو يقفز ويلعب خارج المحل، قبل دقائق من وقوع الجريمة.

وكشف عدد من شهود العيان كواليس الجريمة المروعة التي وقعت داخل سوبر ماركت بشارع البطل أحمد عبد العزيز في منطقة المهندسين.

وقال شهود العيان إن الصبي المجني عليه كان يتناول الطعام مع ثلاثة من أصدقائه العاملين معه في السوبر ماركت، ودخل شاب قائلاً: "عايز أشتري حاجة"، فنهض الصبي لتلبية الطلب، ففوجئ بعدة طعنات ثم جرى نحره داخل المحل، قبل أن يفرّ المتهم هاربًا.

وأضاف أصدقاء المجني عليه أن الجريمة استغرقت لحظات خاطفة، حيث فاجأهم الشاب بتسديد الطعنات إلى زميلهم، ثم خرج مسرعًا، فقاموا بملاحقته بمساعدة الأهالي حتى تمكنوا من ضبطه وتسليمه للشرطة.

وشهد شارع البطل أحمد عبد العزيز مطاردة مثيرة للمتهم، الذي نحر الصبي داخل السوبر ماركت، ونجح الأهالي في ضبطه وإدخاله أحد العقارات، وانهالوا عليه بالضرب حتى وصلت قوات الشرطة وأنقذته من بين أيديهم، ثم اقتادته إلى قسم الشرطة.

وكشفت المعاينة الأولية لرجال مباحث الجيزة أن المتهم، وهو شاب في العقد الثالث من عمره، دخل إلى السوبر ماركت بشارع البطل أحمد عبد العزيز، ونحر الطفل ثم فرّ هاربًا، فلاحقه أهالي المنطقة والعاملون بالمحال المجاورة، ونجحوا في الإمساك به وضربه حتى وصلت الشرطة.

وتُجري مباحث الجيزة تحرياتها للوقوف على ملابسات الجريمة ودوافعها.

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