الصحة : 16 ألف رائدة ريفية تجوب المحافظات للتوعية بأهمية تنمية الأسرة

أكدت الدكتورة ميرفت فؤاد رئيس الإدارة المركزية لتنمية الأسرة بوزارة الصحة، أنه هناك توجيهات من وزير الصحة بالعمل على تنمية الأسرة بشكل كامل بجانب التوعية بأهمية تنظيم الأسرة.

وقالت “فؤاد” في حوارها على قناة " إكسترا نيوز"، :" نوفر وسائل تنظيم الأسرة ونسعى لرفع مستويات الوعي للاسرة في التغذية السليمة ورفع جودة الحياة".

وتابعت ميرفت فؤاد :" نهتم بالحالة النفسية للأسرة المصرية وذلك يظهر في برامجنا لتنمية الأسرة ".

وأكملت فؤاد :"هناك فرق لتقديم المشورة الأسرية في مختلف أنحاء الجمهورية ونراعي الطبيعة السكانية لكل محافظة وقرية ".

ولفتت ميرفت فؤاد :" لدينا حوالي 16 ألف رائدة ريفية تجوب كافة المحافظات وتصل لكل منزل لتقديم التوعية للأسر ".